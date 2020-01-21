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Ryzen 9 3950X на частоте 5563 МГц освежил рекорд Geekbench3

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Скандал вокруг претензий к электромобилям Tesla не мог считаться новостью про разгон на полном серьёзе, поэтому нам пришлось обратиться к статистике Geekbench3, в которой обнаружился новый рекорд среди процессоров с шестнадцатью ядрами. Его установил при помощи Ryzen 9 3950X американский энтузиаст Splave, давно не радовавший поклонников платформы новыми достижениями.

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Источник изображения: HWBot, Splave

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Вполне ожидаемо, что охлаждать процессор пришлось жидким азотом, его частота при этом была повышена до 5563 МГц с сохранением активности шестнадцати ядер и тридцати двух потоков. В качестве основы для тестовой системы в очередной раз выступила материнская плата ASRock 570X Aqua, лишённая штатного водоблока.

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Источник изображения: HWBot, Splave

Набранные в Geekbench3 Multi Core сто три тысячи четыреста шестьдесят баллов (103 460) стали лучшим результатом не только в модельном зачёте, но и среди всех процессоров с шестнадцатью ядрами.

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Теги

amd экстремальный разгон matisse ryzen 9 3950x geekbench 3
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