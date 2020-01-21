Новая жертва RGB-эпидемии: Scythe Mugen 5 Black Edition
Исходная система охлаждения центральных процессоров Scythe Mugen 5 была представлена более трёх лет назад. Мода с тех пор изменилась, и «чёрный стал новым чёрным», а добавить к нему оранжевого стало возможно при помощи вездесущей RGB-подсветки. Компания Scythe не смогла долго сопротивляться тенденциям, и недавно выпустила охладитель Mugen 5 Black RGB Edition.
реклама
рекламаПо характеристикам он не отличается от базовой версии Mugen 5, но сочетает управляемую RGB-подсветку с чёрным окрасом пластин радиатора.
реклама
Как и прежде, от основания из никелированной меди отходят шесть тепловых U-образных рубок. Асимметрия в дизайне радиатора позволяет избежать «геометрических конфликтов» с модулями памяти.
реклама
реклама
Подсветка может синхронизироваться с профильными системами управления Asus, ASRock, MSI и Gigabyte.
Материнские платы для процессоров AMD поддерживаются в том случае, если рамка в окрестностях процессорного разъёма закреплена на винты, а не на пластиковые шпильки. Кроме того, платы с разъёмом Socket TR4 или Socket sTRX4 не поддерживаются. В Европе новинка Scythe оценивается в 47 евро без учёта налогов.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила