Исходная система охлаждения центральных процессоров Scythe Mugen 5 была представлена более трёх лет назад. Мода с тех пор изменилась, и «чёрный стал новым чёрным», а добавить к нему оранжевого стало возможно при помощи вездесущей RGB-подсветки. Компания Scythe не смогла долго сопротивляться тенденциям, и недавно выпустила охладитель Mugen 5 Black RGB Edition.

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Источник изображения: Scythe

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По характеристикам он не отличается от базовой версии Mugen 5, но сочетает управляемую RGB-подсветку с чёрным окрасом пластин радиатора.

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Источник изображения: Scythe

Как и прежде, от основания из никелированной меди отходят шесть тепловых U-образных рубок. Асимметрия в дизайне радиатора позволяет избежать «геометрических конфликтов» с модулями памяти.

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Источник изображения: Scythe

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Подсветка может синхронизироваться с профильными системами управления Asus, ASRock, MSI и Gigabyte.

Источник изображения: Scythe

Материнские платы для процессоров AMD поддерживаются в том случае, если рамка в окрестностях процессорного разъёма закреплена на винты, а не на пластиковые шпильки. Кроме того, платы с разъёмом Socket TR4 или Socket sTRX4 не поддерживаются. В Европе новинка Scythe оценивается в 47 евро без учёта налогов.