Акция: ноутбук-трансформер XIDU PhilBook Max по цене 390 долларов на AliExpress
Рынок мобильных персональных компьютеров растёт. Каждый месяц в продаже появляются новые решения. Ноутбук PhilBook Max китайской компании XIDU на рынке присутствует уже продолжительный период время, но сейчас модель выглядит привлекательной ввиду акции, которая проводится производителем из Поднебесной в честь «Праздника весны».
XIDU PhilBook Max представляет собой ноутбук-трансформер, оснащённый сенсорным дисплеем, диагональ которого составляет 14,1 дюйма, а разрешение – 1920 х 1080 точек. Экран построен на базе матрицы IPS с соотношением сторон 16 к 9, по бокам от которой находятся рамки толщиной 4,9 мм. Дисплей характеризуется плотностью пикселей 260 ppi, яркостью 250 нит и отображением 100% цветового пространства DCI-P3.
Крышка лэптопа откидывается на 360 градусов, превращая PhilBook Max в планшетный компьютер на базе операционной системы Windows. Корпус устройства изготовлен из металла. Весит ноутбук менее 1,4 кг, а его толщина составляет приблизительно 1,65 см. Перечень интерфейсов включает два порта USB 3.0, разъём для наушников, слот под карту памяти microSD и HDMI. Кроме того, стоит отметить клавиатуру с подсветкой.
Под капотом XIDU PhilBook Max установлен процессор компании Intel с пиковой частотой 2,5 ГГц и графикой Intel HD Graphics 500. Оперативной памяти производителем предусмотрено 8 ГБ, а подсистема хранения данных представлена SSD-накопителем вместимостью 128 ГБ. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мАч. По словам производителя, время автономной работы на полном заряде составляет до 6 часов.
Стоимость XIDU PhilBook Max на AliExpress – около 410 долларов, но в честь китайского Нового года компания раздаёт купоны, которые позволяют сэкономить 20 долларов при покупке на сумму от 400 долларов. Таким образом, лэптоп обойдётся примерно в 390 долларов.
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