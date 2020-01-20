MPOW Flame S – спортивные Bluetooth-наушники с хорошей автономностью за $23,29 на AliExpress
2020 год на AliExpress начинается со скидок. Бренд MPOW предлагает возможность приобрести спортивные Bluetooth-наушники Flame S со скидкой.
Купить гарнитуру MPOW Flame S
Модель комплектуется чипом QCC3034 и поддерживает кодеки Qualcomm apt-X HD, которые обеспечивают качественное звучание. Синхронизация со смартфонами выполняется по протоколу Bluetooth. Наушники сопрягаются с устройствами на базе операционных систем Android и iOS, которые несут на борту адаптер беспроводной связи Bluetooth 5.0.
Вдобавок Flame S предлагает технологию Qualcomm cVc 8.0, которая отвечает за отсечение внешних шумов во время прослушивания музыки. Система шумоподавления работает также и во время телефонных разговоров.
При создании наушников разработчики поработали над автономностью. Аккумуляторная батарея заряжается с нуля до 100% в течение 120 минут, а на полном заряде аксессуар способен проработать в течение 12 часов. Время автономной работы по сравнению с обычными Flame выросло на 3 часа.
Кабель не мешает использовать гарнитуру в спортзале, а заушины обеспечивают надёжное крепление в ушах. Модель обзавелась защитой от воды по стандарту IPx7, поэтому с каплями пота, которые будут появляться в течение усердных тренировок, она справится.
Стоимость MPOW Flame S на AliExpress составляет $26,99. По акции заказать наушники можно за $24,29, а с купоном они обойдутся ещё на $1 дешевле. Наушники поставляются с кейсом для переноски и четырьмя парами амбушюр размеров XS, S, M и L.
Купить гарнитуру MPOW Flame S
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила