NVIDIA оценивает ёмкость рынка облачных систем выше, чем игрового
Повышавшие в прошлом месяце прогнозируемую цену акций NVIDIA аналитики обычно связывали свой оптимизм с надеждой на восстановление спроса в серверном сегменте, а потенциал компании в игровом сегменте учитывался в меньшей степени. На конференции J.P. Morgan вице-президент NVIDIA по технологиям в сфере здравоохранения Кимберли Пауэлл (Kimberly Powell) продемонстрировала слайд презентации, на котором оценена ёмкость ключевых для компании сегментов рынка в денежном выражении.
реклама
рекламаОблачные вычисления с $230 млрд заняли первое место, а игровая сфера с $150 млрд потенциала осталась на втором. Это тем интереснее, если учесть текущую пропорцию выручки NVIDIA. Она более половины всей выручки получает от реализации игровых продуктов, а на компоненты для центров обработки данных приходится не более четверти. Возможно, NVIDIA хотела бы в будущем больше зарабатывать на серверных компонентах – прямо на указанном мероприятии это сказано не было.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила