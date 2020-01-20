Повышавшие в прошлом месяце прогнозируемую цену акций NVIDIA аналитики обычно связывали свой оптимизм с надеждой на восстановление спроса в серверном сегменте, а потенциал компании в игровом сегменте учитывался в меньшей степени. На конференции J.P. Morgan вице-президент NVIDIA по технологиям в сфере здравоохранения Кимберли Пауэлл (Kimberly Powell) продемонстрировала слайд презентации, на котором оценена ёмкость ключевых для компании сегментов рынка в денежном выражении.

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Источник изображения: NVIDIA

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Облачные вычисления с $230 млрд заняли первое место, а игровая сфера с $150 млрд потенциала осталась на втором. Это тем интереснее, если учесть текущую пропорцию выручки NVIDIA. Она более половины всей выручки получает от реализации игровых продуктов, а на компоненты для центров обработки данных приходится не более четверти. Возможно, NVIDIA хотела бы в будущем больше зарабатывать на серверных компонентах – прямо на указанном мероприятии это сказано не было.