Intel предлагает использовать процессоры Elkhart Lake в автомобильных системах
Из откровений одного из европейских производителей промышленных компьютеров мы знаем, что анонс 10-нм процессоров Intel Elkhart Lake может состояться уже в этом квартале. Их вычислительные ядра в количестве не более четырёх штук будут использовать архитектуру Tremont, роднящую данные процессоры с Lakefield, а графическая подсистема Gen 11 будет общей с Ice Lake. Компания Intel в разделе сайта для разработчиков уже предлагает документацию по процессорам Elkhart Lake, которые предполагается использовать в автомобильных системах.
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рекламаПроцессоры Xeon в этой сфере тоже могут находить применение, как и продукция дочерней компании Mobileye. Упоминание о процессорах Elkhart Lake на сайте Intel может служить дополнительным подтверждением близости их анонса.
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