TSMC поделится подробностями о 3-нм технологии в конце апреля
Каждый энтузиаст выхватывает из потока информации, озвучиваемой представителями компаний на квартальных конференциях те заявления, которые кажутся ему наиболее интересными, и witeken обратил внимание, что TSMC пообещала поделиться подробностями о 3-нм технологии на технологическом симпозиуме в США, который будет проходить 29 апреля текущего года. Вряд ли подобные откровения можно признать преждевременными, ведь наладить массовый выпуск 3-нм продуктов TSMC собирается уже в первой половине 2022 года.
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рекламаПод эти нужды на Тайване возводится новое предприятие. На квартальной конференции представители TSMC заявили, что в текущем году компания готова потратить на освоение новых техпроцессов и расширение существующих мощностей не менее $15-16 млрд, прогрессивным технологиям с нормами от 7 нм и «тоньше» достанутся примерно 80% этой суммы. На 3-нм технологию, в первую очередь, будут переводиться мобильные и высокопроизводительные процессоры.
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