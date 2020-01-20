Нам много раз приходилось слышать из официальных источников, что первым 7-нм продуктом Intel станет графический процессор, который выйдет в конце 2021 года и найдёт применение в сегменте ускорения вычислений. Теперь сайт AdoredTV со ссылкой на собственные данные сообщает, что рангом ниже расположится дискретное графическое решение DG2, которое тоже будет выпускаться по 7-нм технологии, но выйдет не ранее 2022 года.

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Источник изображения: Intel

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Разница между ними будет заключаться не только в уровне быстродействия – DG2 должен выпускаться по 7-нм технологии на мощностях TSMC, тогда как флагманский чип для ускорителя Ponte Vecchio компания Intel будет производить самостоятельно. Чем обусловлено такое «разделение труда», первоисточник пояснить не может. Нельзя исключать, что к 2022 году компании Intel будет выгоднее выпускать массовые графические процессоры силами подрядчика. Известно, что DG2 получит до 512 исполнительных блоков, тогда как у DG1 их будет только 96 штук.