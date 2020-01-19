Ресурс VentureBeat на полях CES 2020 тоже устроил охоту на представителей AMD, в сети этого сайта попал технический директор компании Марк Пейпермастер (Mark Papermaster), который в своём интервью поделился преимущественно информацией общего характера. Когда речь зашла о прогрессе отрасли в сфере создания самоуправляемых автомобилей, Марк заявил, что достичь поставленных несколько лет назад целей в срок участники процесса не смогли. Создание автоматизированных систем управления транспортом заняло больше времени, чем рассчитывалось первоначально.

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Источник изображения: VentureBeat

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Хорошая новость заключается в том, что создание «полного автопилота» требует от автомобиля вычислительных способностей, сопоставимых с центром обработки данных. В стратегию AMD это весьма удачно вписывается. Для компании этот сегмент рынка представляет интерес в долгосрочном контексте, и, если спрос на её продукты со стороны автомобильной отрасли возникнет, AMD готова предоставить свои решения.