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Процессоры Intel Xeon Cascade Lake-SP серии M будут поставляться до 22 мая

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На этой неделе известия о реформировании ассортимента процессоров Intel Cascade Lake-SP немного опередили систему официального документооборота, и соответствующее уведомление на страницах профильного ресурса компании появилось только к выходным. Датой вступления в силу новых цен на процессоры Xeon серии L следует считать 16 января, хотя и свежая редакция прайс-листа появилась на сайте Intel только к концу недели.

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Источник изображения: Intel

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Зато теперь нет поводов сомневаться в официальном снижении цен на перечисленные процессоры. Модели серии M с поддержкой не более 2 Тбайт оперативной памяти остались в прайс-листе, но они перестанут поставляться 22 мая текущего года.

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Источник изображения: Intel

Формулировка причин, побудивших Intel прекратить поставки этих процессоров, звучит необычно для подобных документов. Компания стремится упростить ассортимент процессоров Xeon Scalable, и при этом предложить рынку больше – так завуалировано снижение цен на процессоры серии L с поддержкой 4,5 Тбайт памяти. Они теперь займут место моделей серии M.

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