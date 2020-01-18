Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Стало известно, как Intel обогащается на дефиците процессоров

2
Ситилинк продает 9700K заметно дешевле чем 8700K - надо брать
Мощнейшее падение цен 2080 Super - до уровня обычных 2080
Еще одна 2080 Super и еще дешевле - цена идет к 40 т.р.!
Цены на память снижены на 30% - пора брать

На грядущей неделе корпорация Intel опубликует итоги своей деятельности в четвёртом квартале и 2019 году, но специалисты Citi уже предвкушают рост показателей доходности свыше ожиданий рынка. По их мнению, в четвёртом квартале клиенты закупали процессоры Intel в объёмах, превышающих реальную потребность, поскольку поддались панике на фоне регулярно публикуемых новостей о затяжном характере дефицита. Само собой, никто не исключает и сопутствующее любому дефициту явление в виде завышенных цен на продукцию.

реклама

Источник изображения: Seeking Alpha

реклама

Рост объёмов закупок процессоров производителями компьютеров способствовал увеличению выручки Intel в четвёртом квартале, как считают авторы аналитической записки. Конечно, в дальнейшем излишки осядут на складах, и подорвут выручку Intel в последующих периодах, но пока наблюдаемые тенденции работают в пользу этого производителя.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 3.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

intel аналитика финансы процессоры дефицит
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Стало известно, как Intel обогащается на дефиците процессоров
2
Обратная связь с фанатами помогает AMD делать свои продукты лучше
7
Учить CPU и GPU марки AMD эффективному взаимодействию будет выходец из IBM
5
В первом квартале AMD может занять до 20% рынка процессоров для ноутбуков
4
В этом году литография 7-нм семейства будет формировать более 30% выручки TSMC
+
AMD пояснила, чем хорош самый мощный в мире настольный процессор
31

Интересные материалы

Выбор лучшей видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
15 января 2020 66
Intel против AMD: сравниваем производительность Core i9-9900K и Ryzen 7 3700X на частоте 4 ГГц
11 января 2020 475
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Январь 2020
17 января 2020 53
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X
14 января 2020 47
Деньги вперед: главные игры января 2020 года
7 января 2020 40
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Far Cry New Dawn
13 января 2020 23

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Январь 2020
53
Сколько денег могут сэкономить компьютерные "ждуны"
88
Сборка бескомпромиссного геймерского ПК за 40 000 рублей для любых игр
103
Собираем компьютер за 25 990 рублей для игр и работы в AutoCAD
54
Alienware Concept UFO - компания Dell представила свой аналог Nintendo Switch на CES 2020
7
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Crosshair VIII Formula
2

Сейчас обсуждают

-=metallist=-
10:09
Еще скажите как агенты Johnson & Johnson
AMD «прокачала» все видеокарты Radeon RX 5600 XT увеличив их производительность на 15%
Appengamer
10:06
Как уже сказано для маленьких объёмов не критично сата или м.2. ИМХО 240 ГБ как раз предел для сата. Но м.2 дороже, а тут бюджет был 25.
Собираем компьютер за 25 990 рублей для игр и работы в AutoCAD
-=metallist=-
10:06
Наверное комментаторы одни и те же)))
AMD «прокачала» все видеокарты Radeon RX 5600 XT увеличив их производительность на 15%
Appengamer
10:04
580 жрёт до 225 Вт. Проц 65. Остальное 50 +-лапоть. Итого до 340 Вт. 1,5 кратный запас. Даже для г-на как Аэрокул запас достаточный. Комп же не будет юзаться 24/7 на 100% мощности.
Собираем компьютер за 25 990 рублей для игр и работы в AutoCAD
Bojack Horseman
10:03
Как вечером?! Волынишь?? Ты перед тем, как собрать, должен был написать! Тут весь цимус в том, чтоб сборка была виртуальная!!! Как там все на деле получится, в рамках этого формата статей вообще никог...
Собираем компьютер за 25 990 рублей для игр и работы в AutoCAD
-=metallist=-
10:02
Не во всех материнках есть видео выход под процессорное видео ядро. Если его нет, то куда еще можно кабель от монитора воткнуть?
AMD «прокачала» все видеокарты Radeon RX 5600 XT увеличив их производительность на 15%
Appengamer
10:01
Лайк за карту из ремонта. Цена как на авито б/у. У меня альтернативный вариант сборки тоже был на 3400G, но друг выбрал представленный в статье. Регарда в НиНо нет. И если будет гарантийнй случай, то ...
Собираем компьютер за 25 990 рублей для игр и работы в AutoCAD
-=metallist=-
10:01
Еще надо, чтобы драйвера не кривые были ;)
AMD «прокачала» все видеокарты Radeon RX 5600 XT увеличив их производительность на 15%
RadeoForce
09:59
Ага, и внезапно отовсюду 1063 из всех обзоров пропала, с начала 2018 года. Наверное, слишком хорошо тащила😉
AMD «прокачала» все видеокарты Radeon RX 5600 XT увеличив их производительность на 15%
b1gDaddy
09:59
"Питание процессора выполнено по схеме 14+2." Классно скопировал, а теперь смотрим на контроллер - ASP1405I, он же, IR35201 - 8ми фазный, конкретно в данной материнке 7+1 схема питания, линий 16. Ну д...
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Crosshair VIII Formula
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем