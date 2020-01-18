Стало известно, как Intel обогащается на дефиците процессоров
На грядущей неделе корпорация Intel опубликует итоги своей деятельности в четвёртом квартале и 2019 году, но специалисты Citi уже предвкушают рост показателей доходности свыше ожиданий рынка. По их мнению, в четвёртом квартале клиенты закупали процессоры Intel в объёмах, превышающих реальную потребность, поскольку поддались панике на фоне регулярно публикуемых новостей о затяжном характере дефицита. Само собой, никто не исключает и сопутствующее любому дефициту явление в виде завышенных цен на продукцию.
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рекламаРост объёмов закупок процессоров производителями компьютеров способствовал увеличению выручки Intel в четвёртом квартале, как считают авторы аналитической записки. Конечно, в дальнейшем излишки осядут на складах, и подорвут выручку Intel в последующих периодах, но пока наблюдаемые тенденции работают в пользу этого производителя.
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