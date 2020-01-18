Несколько часов назад свершилось историческое событие: редакция Tom’s Hardware Guide оформила платную подписку на закрытый раздел новостей сайта DigiTimes, выступив в роли «информационного Робин Гуда». По всей видимости, теперь представители первого сайта будут «отбирать новости у богатых и раздавать их бедным», поскольку ранее этот порочный круг не решался разорвать никто. Жаждущие денег новостники предпочитали делиться собственными домыслами к бесплатной части анонсов в закрытом разделе DigiTimes, но никто не был готов оплатить подписку, чтобы распространять эту информацию дальше на безвозмездной основе.

реклама

Источник изображения: AMD

реклама

Теперь, когда описание эпохальности этого события можно исключить из содержательной части публикации, перейдём к сути самой новости. Влияние дефицита процессоров Intel на рынок ноутбуков на уходящей неделе уже обсуждалось. Бюджетные процессоры типа Celeron и Pentium по-прежнему поставляются производителям «хромбуков» в недостаточных количествах, и в этом ценовом сегменте у AMD есть самые весомые шансы потеснить Intel.

Производители ноутбуков, как поведал своим подписчикам сайт DigiTimes, ожидают, что дефицит процессоров Intel достигнет пика во втором квартале, и в том или ином виде сохранится до конца текущего года. С другой стороны, натиск AMD поможет компании завоевать 20% рынка процессоров для ноутбуков уже в первом квартале, как считают представители Compal Electronics. В третьем квартале прошлого года она достигала 14,7%, данные за четвёртый пока не опубликованы. Если учесть, что во втором квартале этот показатель не превышал 14,1%, то в текущем квартале AMD пришлось бы увеличить свою долю почти на треть по сравнению с третьим кварталом прошлого года, а это заметный скачок.