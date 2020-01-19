Наушники и колонки Tronsmart по скидке на китайский Новый год
25 января все жители Поднебесной будут отмечать китайский Новый год, который также известен как Праздник весны. Уже в течение нескольких лет он непременно сопровождается двумя событиями: огромным потоком китайцев во всех крупных аэропортах мира и скидками на AliExpress. Конец января – это не менее подходящий момент присмотреть покупку, чем конец осени, когда в Китае отмечают День холостяка, который плавно перетекает в Киберпонедельник транзитом через Чёрную пятницу. Компания Tronsmart устраивает распродажу в честь китайского Нового года, в рамках которой со скидкой можно приобрести музыкальные колонки, наушники и прочие гаджеты. Мы рассмотрим несколько из них.
Первая модель – полностью беспроводные наушники Tronsmart Spunky Beat. Они комплектуются чипом Qualcomm и поддерживают кодеки apt-X. Технология Qualcomm cVc 8.0 отвечает за подавление шумов во время прослушивания музыки и телефонных разговоров, чтобы вас ничто не отвлекало от любимого трека или важной беседы.
Tronsmart Spunky Beat оснащены сенсорными панелями, благодаря которым можно управлять воспроизведением музыки и регулировать уровень громкости. Также заявлена поддержка голосовых ассистентов, в число которых входят Google Assistant, Cortana и Siri. Корпус наушников имеет защиту от воды класса IPx5.
На полном заряде Tronsmart Spunky Beat могут проработать 7 часов. Кейс, который сам заряжается через порт USB-C, продлевает автономность до 24 часов. При этом 5 минут зарядки обеспечивают 1 час прослушивания музыки.
Стоимость Tronsmart Spunky Beat на AliExpress составляет 25 долларов.
Купить наушники Tronsmart Spunky Beat
Вторая модель – портативная колонка Tronsmart Element Force. Одной из её фишек является крепкий противоударный корпус с размерами 204 х 64 х 80 мм и защитой от воды в соответствии с требованиями стандарта IPx7. Колонка оборудована парой 20-ваттных динамиков диаметром 53 мм, а за счёт поддержки технологии True Wireless Stereo может воспроизводить музыку одновременно с такой же колонкой.
Ёмкость встроенного аккумулятора составляет 3300 мАч. Он заряжается в течение трёх часов, а слушать музыку на средней громкости можно в пять раз дольше. Tronsmart Element Force сопрягается со смартфонами, которые несут на борту адаптер беспроводной связи Bluetooth 4.2. Для быстрой синхронизации можно использовать NFC-метку.
Стоимость Tronsmart Element Force составляет примерно 53 доллара. Комплект с кейсом обойдётся на 3 доллара дороже. При этом по промокоду 5USDFORCE можно сэкономить 5 долларов.
Сделать заказ Tronsmart Element Force
Третье акционное устройство компании из Поднебесной – это ещё одна портативная музыкальная колонка. Она называется Tronsmart Element T6.
Модель оборудована двумя 12,5-ваттными динамиками. Частотный диапазон составляет от 65 Гц до 20 кГц. К преимуществам Tronsmart Element T6 можно отнести объёмный звук, которому чистоты и насыщенности придаёт технология DSP, оригинальный внешний вид и незамысловатое управление.
Колонка подключается к смартфонам по протоколу Bluetooth. Кроме того, для подключения к источнику звука можно использовать кабель AUX. Время автономной работы составляет 15 часов. Клавиши на верхней крышке колонки позволяют переключать треки, изменять уровень громкости, принимать вызовы, а также включать и выключать сам аппарат.
Купить Tronsmart Element T6 на AliExpress
Стоимость портативной колонки составляет примерно 47 долларов с кейсом и 41 доллар без него. С остальными товарами компании Tronsmart, на которые действуют скидки, вы можете ознакомиться по ссылке ниже.
РАСПРОДАЖА TRONSMART НА ALIEXPRESS
Надо заметить, что Tronsmart – не единственная компания, которая снижает цены на свою продукцию в честь китайского Нового года. То же самое делают и другие производители. Например, по скидке можно купить спортивный браслет Xiaomi Mi Band 4.
Носимый гаджет оборудован цветным 0,95-дюймовым OLED-дисплеем, шагомером, счётчиком калорий и пульсометром. Трекер может заниматься отслеживанием сна и контролем за дневной активностью.
Кроме того, на AliExpress предлагается среднеуровневая модель OPPO Reno2 на базе мобильного процессора Snapdragon 730G. Смартфон оснащён OLED-панелью формата FHD+ со встроенным сканером отпечатков пальцев, основной камерой разрешением 48 Мп + 13 Мп + 8 Мп + 2 Мп и аккумулятором ёмкостью 4000 мАч.
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