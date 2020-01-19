Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Наушники и колонки Tronsmart по скидке на китайский Новый год

+
Ситилинк продает 9700K заметно дешевле чем 8700K - надо брать
Мощнейшее падение цен 2080 Super - до уровня обычных 2080
Еще одна 2080 Super и еще дешевле - цена идет к 40 т.р.!
Цены на память снижены на 30% - пора брать

25 января все жители Поднебесной будут отмечать китайский Новый год, который также известен как Праздник весны. Уже в течение нескольких лет он непременно сопровождается двумя событиями: огромным потоком китайцев во всех крупных аэропортах мира и скидками на AliExpress. Конец января – это не менее подходящий момент присмотреть покупку, чем конец осени, когда в Китае отмечают День холостяка, который плавно перетекает в Киберпонедельник транзитом через Чёрную пятницу. Компания Tronsmart устраивает распродажу в честь китайского Нового года, в рамках которой со скидкой можно приобрести музыкальные колонки, наушники и прочие гаджеты. Мы рассмотрим несколько из них.



Первая модель – полностью беспроводные наушники Tronsmart Spunky Beat. Они комплектуются чипом Qualcomm и поддерживают кодеки apt-X. Технология Qualcomm cVc 8.0 отвечает за подавление шумов во время прослушивания музыки и телефонных разговоров, чтобы вас ничто не отвлекало от любимого трека или важной беседы.

Tronsmart Spunky Beat оснащены сенсорными панелями, благодаря которым можно управлять воспроизведением музыки и регулировать уровень громкости. Также заявлена поддержка голосовых ассистентов, в число которых входят Google Assistant, Cortana и Siri. Корпус наушников имеет защиту от воды класса IPx5.



На полном заряде Tronsmart Spunky Beat могут проработать 7 часов. Кейс, который сам заряжается через порт USB-C, продлевает автономность до 24 часов. При этом 5 минут зарядки обеспечивают 1 час прослушивания музыки.

Стоимость Tronsmart Spunky Beat на AliExpress составляет 25 долларов.

Купить наушники Tronsmart Spunky Beat


Вторая модель – портативная колонка Tronsmart Element Force. Одной из её фишек является крепкий противоударный корпус с размерами 204 х 64 х 80 мм и защитой от воды в соответствии с требованиями стандарта IPx7. Колонка оборудована парой 20-ваттных динамиков диаметром 53 мм, а за счёт поддержки технологии True Wireless Stereo может воспроизводить музыку одновременно с такой же колонкой.



Ёмкость встроенного аккумулятора составляет 3300 мАч. Он заряжается в течение трёх часов, а слушать музыку на средней громкости можно в пять раз дольше. Tronsmart Element Force сопрягается со смартфонами, которые несут на борту адаптер беспроводной связи Bluetooth 4.2. Для быстрой синхронизации можно использовать NFC-метку.

Стоимость Tronsmart Element Force составляет примерно 53 доллара. Комплект с кейсом обойдётся на 3 доллара дороже. При этом по промокоду 5USDFORCE можно сэкономить 5 долларов.

Сделать заказ Tronsmart Element Force


Третье акционное устройство компании из Поднебесной – это ещё одна портативная музыкальная колонка. Она называется Tronsmart Element T6.



Модель оборудована двумя 12,5-ваттными динамиками. Частотный диапазон составляет от 65 Гц до 20 кГц. К преимуществам Tronsmart Element T6 можно отнести объёмный звук, которому чистоты и насыщенности придаёт технология DSP, оригинальный внешний вид и незамысловатое управление.

Колонка подключается к смартфонам по протоколу Bluetooth. Кроме того, для подключения к источнику звука можно использовать кабель AUX. Время автономной работы составляет 15 часов. Клавиши на верхней крышке колонки позволяют переключать треки, изменять уровень громкости, принимать вызовы, а также включать и выключать сам аппарат.

Купить Tronsmart Element T6 на AliExpress


Стоимость портативной колонки составляет примерно 47 долларов с кейсом и 41 доллар без него. С остальными товарами компании Tronsmart, на которые действуют скидки, вы можете ознакомиться по ссылке ниже.

РАСПРОДАЖА TRONSMART НА ALIEXPRESS


Надо заметить, что Tronsmart – не единственная компания, которая снижает цены на свою продукцию в честь китайского Нового года. То же самое делают и другие производители. Например, по скидке можно купить спортивный браслет Xiaomi Mi Band 4.



Носимый гаджет оборудован цветным 0,95-дюймовым OLED-дисплеем, шагомером, счётчиком калорий и пульсометром. Трекер может заниматься отслеживанием сна и контролем за дневной активностью.



Кроме того, на AliExpress предлагается среднеуровневая модель OPPO Reno2 на базе мобильного процессора Snapdragon 730G. Смартфон оснащён OLED-панелью формата FHD+ со встроенным сканером отпечатков пальцев, основной камерой разрешением 48 Мп + 13 Мп + 8 Мп + 2 Мп и аккумулятором ёмкостью 4000 мАч.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

tronsmart
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Наушники и колонки Tronsmart по скидке на китайский Новый год
+
Рынок ПК вернётся к росту не ранее 2023 года
4
AMD присматривается к сегменту систем автопилота
+
Процессоры Intel Xeon Cascade Lake-SP серии M будут поставляться до 22 мая
+
Лиза Су пояснила, как 8K-телевизоры помогут продать больше процессоров Ryzen Threadripper 3990X
3
Стало известно, как Intel обогащается на дефиците процессоров
35

Интересные материалы

Выбор лучшей видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
15 января 2020 67
Intel против AMD: сравниваем производительность Core i9-9900K и Ryzen 7 3700X на частоте 4 ГГц
11 января 2020 479
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Январь 2020
17 января 2020 63
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X
14 января 2020 47
Деньги вперед: главные игры января 2020 года
7 января 2020 40
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Far Cry New Dawn
13 января 2020 23

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем компьютер за 25 990 рублей для игр и работы в AutoCAD
87
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Crosshair VIII Formula
36
Собираем игровой компьютер с Ryzen 2700X + RTX 2080 Ti на AliExpress
25
Материнская плата ... для красоты - почему лучше продаются именно красивые материнские платы
42

Сейчас обсуждают

Алексей Иванов
08:59
Миллионы бета-тестеров с нетерпением готовы помогать майкрософт и еще доплачивать за это деньги.
Microsoft начала 2020 год с новых критических проблем и залатывания уязвимостей
whitespirit
08:57
И где сейчас этот ABIT?
Материнская плата ... для красоты - почему лучше продаются именно красивые материнские платы
sevik68
08:56
Блок питания и кулер никчерту. Впрочем об этом сказано уже не раз. Да и память сильно дороже рынка. Походу сборщик взялся за этот нелегкий труд ради удачного пристраивания своей б/у видеокарты другу.
Собираем компьютер за 25 990 рублей для игр и работы в AutoCAD
whitespirit
08:56
Для всяких монстров, которых мы мочим по сортирам, в разных играх это и впрямь разделочная доска.
Материнская плата ... для красоты - почему лучше продаются именно красивые материнские платы
Оксана Петрунина
08:49
Разговор не про экспорт-импорт, а про внешность и содержание. Не устраивает термин абориген, можно заменить на ворону, которая все блестящее в гнездо тащит. На счет выпендрежа, тут Вы, отчасти, правы....
Материнская плата ... для красоты - почему лучше продаются именно красивые материнские платы
Вячеслав Ярлов
08:49
а инженерный образец Ryzen типо хороши? у них есть проблемы? материнские платы их будут видеть
Собираем игровой компьютер с Ryzen 2700X + RTX 2080 Ti на AliExpress
Kopcheniy
08:38
У видеокарт с этим все еще более-менее нормально, а у материнок уже экономят хуже некуда - то, что несколько лет назад было на средних платах, стоит сейчас в основном лишь в топах
Повышение частот Radeon RX 5600 XT позволило увеличить производительность на 10%
burobay
08:35
Все говно. Даже кулер хуже, чем боксовый, будет троттлить в турбобусте, написанным 65 вт он верит, придурошный. Если уж экономить, то райзен 1600 вместо 2600 - для среднего пользователя со средней вид...
Собираем компьютер за 25 990 рублей для игр и работы в AutoCAD
Kopcheniy
08:33
Уж кого кого, а меня фанатом назвать можно с большой натяжкой, если учесть, что у меня было примерно одинаковое количество карт как одной, так и другой марки. В профиль посмотрели бы что ли... "Твои ...
Повышение частот Radeon RX 5600 XT позволило увеличить производительность на 10%
Алексей
08:32
все это кто?
Рынок ПК вернётся к росту не ранее 2023 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем