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В прошлом году TSMC увеличила капитальные расходы в полтора раза

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На квартальном отчётном мероприятии руководство TSMC одновременно подводило итоги всего 2019 года, поэтому без сравнения показателей с отчётностью 2018 года дело обойтись не могло. Как можно судить по динамике роста выручки от реализации 7-нм продуктов, в освоение новых литографических технологий и их практическую экспансию TSMC вынуждена была тратить приличные суммы. Как признался финансовый директор компании, в 2019 году капитальные расходы пришлось увеличить на $4 млрд, и примерно полтора миллиарда долларов США из этой суммы были направлены на увеличение объёмов выпуска 7-нм продукции.

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Источник изображения: TSMC

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Таблица с разбивкой капитальных расходов по кварталам 2019 года позволяет понять, что больше всего средств было потрачено в четвёртом квартале. В общей сложности, за весь прошлый год TSMC вложила в освоение новых технологий и расширение производства $14,9 млрд. Это на 46% больше, чем в 2018 году.

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Источник изображения: TSMC

В текущем году TSMC рассчитывает сделать капитальных вложений на сумму от $15 млрд до $16 млрд. Примерно 80% этих средств будут направлены на мероприятия, связанные с освоением и производством литографии с нормами от 7 нм и «тоньше». В текущем полугодии стартует массовое производство 5-нм продукции с использованием EUV-литографии, и уже к концу года TSMC рассчитывает получать от реализации профильной продукции до 10% выручки. Кстати, руководство компании ожидает, что по мере расширения круга клиентов на «5-нм направлении» будет улучшаться ситуация с квотами на выпуск 7-нм продукции.

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Теги

аналитика финансы литографическое производство полупроводники tsmc
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