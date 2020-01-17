Компания TSMC отчиталась о результатах четвёртого квартала и всего 2019 года. Квартальная выручка выросла на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в последовательном сравнении – на 8,3%. Чистая прибыль в последовательном выражении выросла на 14,8%. Норма прибыли достигла 50,2%, норма операционной прибыли достигла 39,2%, норма чистой прибыли – 36,6%.

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Источник изображения: TSMC

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Доля выручки от оказания услуг по выпуску 7-нм продукции в четвёртом квартале достигла 35%. Технологии от 16 нм и «тоньше» обеспечивали 56% выручки в четвёртом квартале.

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Источник изображения: TSMC

В целом по году доля выручки от реализации 7-нм продукции достигла 27%, хотя в 2018 году она не превышала 9%. Доля выручки от реализации 16-нм продукции снизилась с 21% до 20%. Заметно снизилась доля выручки от услуг по выпуску 10-нм продукции (с 11% до 3%), а также 20-нм изделий (с 2% до 1%).

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Источник изображения: TSMC

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Если рассматривать распределение выручки по отраслевому применению конечной продукции, то в четвёртом квартале на 16% выросла выручка в сегменте смартфонов, обеспечив компанию 53% совокупной выручки. Высокопроизводительные вычисления формировали 29% выручки в четвёртом квартале, хотя в последовательном сравнении выручка на этом направлении выросла только на 6%.

Источник изображения: TSMC

В целом за год смартфоны определяли 49% выручки компании, высокопроизводительные решения – 30%. По сравнению с 2018 годом, выручка на направлении смартфонов выросла на 12%, на направлении HPC она снизилась на 8%. В ближайшие годы, как считает руководство TSMC, основными драйверами роста выручки станут сегменты 5G и высокопроизводительных вычислений.