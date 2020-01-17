AMD убеждена, что Ryzen Threadripper с 48 ядрами никому не нужен
Представители сайта Tom’s Hardware Guide взяли интервью у Роберта Хэллока (Robert Hallock), который в AMD отвечает за продвижение на рынок клиентских процессоров, и разговор был посвящён выходящему в феврале процессору Ryzen Threadripper 3990X с 64 ядрами. Были высказаны рекомендации по объёму оперативной памяти в системе, основанной на этом процессоре. Формула расчёта проста – на каждое ядро требуется не менее гигабайта, а лучше – двух гигабайт ОЗУ. Соответственно, придётся потратиться на хороший комплект оперативной памяти.
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рекламаРоберт предупреждает, что чем больше будет оперативной памяти, тем меньше запаса останется для её разгона. Впрочем, типовые покупатели таких процессоров должны заниматься теми задачами, в которых приоритет для быстродействия имеет объём памяти, а не её частота.
Представитель AMD привёл новые доводы против выпуска модели Ryzen Threadripper с 48 ядрами, хотя цена флагманского процессора ($3990) оставляет достаточный «пробел» для её появления. По словам Хэллока, в этом сегменте рынка покупатели предпочитают либо модель с оптимальным соотношением цены и быстродействия, либо самую производительную. В первом случае выбор падает на Ryzen Threadripper 3970X с 32 ядрами, во втором – на Ryzen Threadripper 3990X, и особого смысла выпускать процессор с 48 ядрами нет. Во всяком случае, пока.
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