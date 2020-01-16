Тайваньский производственный гигант Palit презентовал на российском рынке видеокарты GeForce RTX 2070/2080 SUPER, оборудованные тремя вентиляторами, в рамках серии GamingPro. Оба графических адаптера построены на архитектуре Turing и располагают всем необходимым для обеспечения комфортного игрового процесса.Увеличенное количество ядер и повышение тактовой частоты позволило на четверть повысить производительность в сравнении с оригинальными моделями линейки GeForce RTX 20. По сравнению с графическими адаптерами десятого поколения производительность GeForce RTX 2070/2080 SUPER и вовсе увеличилась в шесть раз.Видеокарты в исполнении компании Palit комплектуются тремя вентиляторами для обеспечения эффективного охлаждения и высокого уровня производительности в играх. Графические адаптеры GeForce RTX 2070/2080 SUPER серии GamingPro имеют RGB-подсветку (16,8 млн цветов), которая будет изменяться в зависимости от температуры нагрева видеокарты. Вентиляторы активируются только в том случае, если GPU нагревается более чем до 60 градусов. В остальное время видеокарты работают бесшумно.Для обеспечения эффективности подсистемы питания при низком уровне помех и снижении уровня тепловыделения предусмотрена технология DrMOS. Ранее разработка применялась исключительно в серверных процессорах повышенной производительности.В России Palit намерена продавать четыре модели видеокарт. Стоимость GeForce RTX 2070 SUPER GP ОС составит 37 500 рублей. Версия Premium обойдётся на 1000 рублей дороже. GeForce RTX 2080 SUPER будет представлена версиями GP и GP OC по цене 52 000 рублей и 53 000 рублей соответственно. Старт продаж графических адаптеров серии GamingPro на российском рынке запланирован на конец января 2020 года.