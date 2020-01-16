Японские следопыты давно пытаются выяснить родословную графического процессора, лежащего в основе представляемой в этом месяце видеокарты Radeon RX 5600 XT, но свою точку зрения решили изложить представители профильного сайта VideoCardz. Они выяснили, что Radeon RX 5600 XT использует графический процессор Navi 10 XLE, который роднит его с Radeon RX 5700, основанным на графическом процессоре Navi 10 XL.

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Источник изображения: VideoCardz

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Иллюстрация выше объяснит всё лучше любого количества текста. По данным первоисточника, Radeon RX 5600 для OEM-сегмента основан на графическом процессоре Navi 10 XE, а мобильный Radeon RX 5600M использует графический процессор Navi 10 XME. Видеокарта Radeon RX 5600 не должна предлагаться в розничном сегменте, а Radeon RX 5600 XT не будет использоваться для сборки готовых компьютеров – по крайней мере, в массовом порядке.