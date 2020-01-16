Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Эффект EPYC в действии: гиперпинок обрушил цены на Intel Xeon

+
Ситилинк продает 9700K заметно дешевле чем 8700K - надо брать
Мощнейшее падение цен 2080 Super - до уровня обычных 2080
Еще одна 2080 Super и еще дешевле - цена идет к 40 т.р.!
Цены на память снижены на 30% - пора брать
Смотри цену сидя - 2080 MSI Gaming X Trio дешевле рефа

Компания Intel в ценовой сегментации своей продукции более изобретательна, чем основной конкурент. Доплата может потребоваться за такую характеристику, например, как максимальный объём поддерживаемой памяти. Семейство серверных процессоров Xeon поколения Cascade Lake, как напоминает сайт AnandTech, до недавних пор предлагало три варианта данной характеристики: полтора терабайта в стандартном исполнении, два терабайта за доплату в $3000 и четыре с половиной терабайта за доплату в $7000. Две последние конфигурации процессоров можно было отличить по литерам M и L, соответственно, в названии модели.

реклама

Источник изображения: AnandTech

реклама

Как оказалось, «средний» вариант не пользовался спросом, поэтому из семейства Cascade Lake уходят модели Xeon с литерой M. На их место спускаются с вершин корпоративного прайс-листа модели Xeon с литерой L. Да-да, последние подвергаются пропорциональной уценке, величина которой может достигать $5000 на процессор. По сути, шаг от 1 Тбайт оперативной памяти к 4,5 Тбайт теперь потребует от покупателя доплаты примерно в $3000. Данная информация на момент публикации не нашла отображения в официальном прайс-листе на сайте Intel, но это должно случиться в ближайшие дни.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Эффект EPYC в действии: гиперпинок обрушил цены на Intel Xeon
+
Чтобы вернуть объёмы выпуска процессоров к уровню 2016 года, Intel потребуется около двух лет
5
Власти США пытаются принудить TSMC организовать производство в Америке
6
В этом году выручка NVIDIA в игровом сегменте вырастет на двузначное количество процентов
4
Регистрация Radeon RX 5950 XT в таможенной базе – курьёз, граничащий с провокацией
4
Разработчикам AMD Ryzen удастся повлиять на эффективность графической архитектуры RDNA 2
3

Интересные материалы

Intel против AMD: сравниваем производительность Core i9-9900K и Ryzen 7 3700X на частоте 4 ГГц
11 января 2020 457
Выбор лучшей видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
15 января 2020 52
Бюджетный ПК стоимостью 10-12 тысяч рублей: суровая реальность или неплохая «печатная машинка»?
4 января 2020 138
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X
14 января 2020 47
Деньги вперед: главные игры января 2020 года
7 января 2020 40
Игровая индустрия: итоги 2019 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2020
10 января 2020 28

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Выбор лучшей видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
52
Сборка компактного игрового системника
46
Система на Ryzen Threadripper 3970X. Корпус Be quiet Dark Base 900 — оценка эффективности охлаждения на «лабораторном стенде»
68
Что делать пользователям Windows 7 в 2020 году
33
Улучшаем эффективность системы охлаждения видеокарты Radeon RX560
9
Обзор SSD-накопителя PCIe NVMe Viper VPR100 RGB 256 Гбайт (VPR100-256GM28H)
1

Сейчас обсуждают

DOpFzit
11:00
не для кличко ума дело.
Власти США пытаются принудить TSMC организовать производство в Америке
KAA
10:59
Если скажет что не жужжит, не верьте. Разве что обладатели MSI не жалуются, но видать т.к. плата дешевая, скорее всего и остальной обвес не сильно у них нагружает чипсет. А если вентилятор крутится ...
Новых чипсетов AMD придётся ждать долго
Pobeda
10:58
Я понял вектор. Но всё равно попробую парировать. 1 и 5 ответы. С 2013 года работает моя система (я именно про СЖО). Ни радиатор, ни процессорный водоблок, ни помпа с топом не были заменены (резервуар...
Система на Ryzen Threadripper 3970X. Корпус Be quiet Dark Base 900 — оценка эффективности охлаждения на «лабораторном стенде»
d3ma
10:58
Ты дебил хоть сам понял, что ты пытался написать на инглише? Анальный зонд помешал?
Состоялся релиз финальной версии браузера Microsoft Edge на Chromium
DOpFzit
10:58
еще один производитель мошенник не понимающий что там нагревается. хоть бы через тепловизор поглядели где больше нагрев, чем столько бесполезного лепить.
Обзор SSD-накопителя PCIe NVMe Viper VPR100 RGB 256 Гбайт (VPR100-256GM28H)
OgoGoLog
10:55
На оф форуме целая ветка по актуальным билдам для лиги. Ищи с припиской "подходит для новичков". При должной сноровке персонажа неспешно можно дня за 3 сделать. Главное начать ;)
Path of Exile в этом году получит четыре дополнения
DOpFzit
10:55
дополнительный напротив вентилятор создает турбулентность что портит механику родных вентиляторов. а это может привести как к трению или расшатывания при воздушных ям. прямыми словами будет болтанка. ...
Улучшаем эффективность системы охлаждения видеокарты Radeon RX560
Inqizitor
10:52
Добавила больше полугода назад.
NVIDIA выпустила драйвер с полной поддержкой технологий компании AMD
Inqizitor
10:52
Ну и отлично, Вулкан для Дума нового пойдет, ну и на НВидии он прекрасно работает.
NVIDIA выпустила драйвер с полной поддержкой технологий компании AMD
suslikscuko
10:51
На текущей системе замеров не делал, по предыдущей сборке в этом корпусе результаты можно посмотреть в конце этой статьи https://overclockers.ru/blog/Suslikscuko/show/18156/gibridnaya-svo-na-osnove-sh...
Сборка компактного игрового системника
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем