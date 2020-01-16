Компания Intel в ценовой сегментации своей продукции более изобретательна, чем основной конкурент. Доплата может потребоваться за такую характеристику, например, как максимальный объём поддерживаемой памяти. Семейство серверных процессоров Xeon поколения Cascade Lake, как напоминает сайт AnandTech, до недавних пор предлагало три варианта данной характеристики: полтора терабайта в стандартном исполнении, два терабайта за доплату в $3000 и четыре с половиной терабайта за доплату в $7000. Две последние конфигурации процессоров можно было отличить по литерам M и L, соответственно, в названии модели.

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Источник изображения: AnandTech

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Как оказалось, «средний» вариант не пользовался спросом, поэтому из семейства Cascade Lake уходят модели Xeon с литерой M. На их место спускаются с вершин корпоративного прайс-листа модели Xeon с литерой L. Да-да, последние подвергаются пропорциональной уценке, величина которой может достигать $5000 на процессор. По сути, шаг от 1 Тбайт оперативной памяти к 4,5 Тбайт теперь потребует от покупателя доплаты примерно в $3000. Данная информация на момент публикации не нашла отображения в официальном прайс-листе на сайте Intel, но это должно случиться в ближайшие дни.