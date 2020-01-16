В этом году выручка NVIDIA в игровом сегменте вырастет на двузначное количество процентов
С наступлением нового года принято строить прогнозы на текущий период, специалисты Piper Sandler выделили компанию NVIDIA в качестве одного из бенефициаров подъёма на рынке полупроводниковых изделий, который прогнозируют эксперты Gartner – по мнению последних, выручка всего сегмента вырастет на 12,5%, хотя в прошлом году она сократилась на 12%.
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рекламаNVIDIA, по мнению первоисточника, выиграет не только от восстановления спроса в серверном сегменте. Рынок игр продолжает расти, выручку NVIDIA в профильном сегменте он может увеличить на двузначное количество процентов. Интересно, что авторы прогноза призывают не воспринимать всерьёз конкурентную угрозу AMD – последняя, по их словам, существенно потеснить NVIDIA не сможет в силу определённой лояльности любителей игр к одноимённой торговой марке.
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