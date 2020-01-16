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Разработчикам AMD Ryzen удастся повлиять на эффективность графической архитектуры RDNA 2

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Отмечая первую годовщину присутствия на рынке центральных процессоров с архитектурой Zen, компания AMD предоставила слово Сюзанн Пламмер (Suzanne Plummer), которая руководила командой разработчиков Ryzen первого поколения, но уже в 2018 году переключилась на взаимодействие с разработчиками графических процессоров Radeon. Считалось, что её опыт по оптимизации энергопотребления центральных процессоров поможет улучшить соответствующие показатели графических процессоров AMD.

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Источник изображения: AMD, YouTube

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Ресурс RedGamingTech со ссылкой на собственные источники отмечает, что плоды этой кооперации можно будет вкусить уже в этом году, когда на рынок выйдут первые графические решения AMD с архитектурой RDNA 2. Последняя сможет предложить заметный прирост не только по быстродействию, но и по энергетической эффективности относительно предшественницы (Navi). Первоисточник скромно добавляет, что соответствующие видеокарты выйдут не ранее лета, а в недрах AMD уже ведётся разработка архитектуры RDNA 3, что вполне предсказуемо с учётом продолжительности циклов подготовки продуктов к анонсу.

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