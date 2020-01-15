Сегодня компания Intel неожиданно решила вернуться к теме «служебного оверклокинга», опубликовав на сайте фотографию штатного специалиста по экстремальному разгону Навьи Прамод (Navya Pramod), которая в специализированной лаборатории в штате Орегон отвечает за тестирование разгонного потенциала компонентов Intel и партнёров компании – например, тех же материнских плат.

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Источник изображения: Intel

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«Разгон как часть должностной инструкции» подразумевает непременное использование индивидуальных средств защиты – маски для лица, фартука и теплоизолирующих перчаток. Прежде чем начать регулярное использование жидкого азота в своей лаборатории, Intel три месяца готовила необходимое оборудование и обучала специалистов правилам безопасности. Утверждается, что отдельно защищать органы дыхания в этом помещении не нужно, поскольку система вентиляции адаптирована соответствующим образом. Подробное знакомство со спецификой работы этой лаборатории Intel, в штате которой трудятся восемь специалистов, осуществили в начале года коллеги с сайта Tom’s Hardware Guide

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Источник изображения: Tom’s Hardware Guide

Чрезмерно содержательный для знакомства с ним в день публикации материал рассказывает как об эволюции отношения Intel к разгону процессоров потребителями, так и о современном положении дел. Сильнее всего, по словам профильных специалистов Intel, на продолжительность жизни процессора влияет высокая температура, поэтому заботиться об эффективном охлаждении при разгоне нужно в первую очередь. Чтобы сократить периоды воздействия неблагоприятной температуры, лучше предусматривать автоматическое снижение частот в режиме простоя. Кроме того, представители Intel намекнули, что уже экспериментируют с разгоном образцов дискретной графики этой марки, и соответствующие возможности управления частотами будут заложены в фирменное программное обеспечение.