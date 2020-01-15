На протяжении 2017 и 2018 годов компания Samsung Electronics радовалась росту цен на память, и это позволило ей стать крупнейшим поставщиком полупроводниковых изделий в мире в показателях выручки, но в 2019 году, если верить свежему отчёту Gartner, фортуна опять повернулась нужным местом к корпорации Intel, которая смогла вернуть себе статус лидера.

реклама

Источник изображения: Gartner

реклама

Фокус заключается в том, что рынок памяти на 26,7% определял выручку всего рынка полупроводниковых изделий в 2019 году, и выручка в этом отдельно взятом сегменте сократилась на 31,5%. Конкретно в случае с Samsung Electronics приходится говорить о снижении выручки на 29,1%. Ну, а Intel для возвращения на вершину рейтинга достаточно было топтаться на месте – выручка компании снизилась всего на 0,7% по итогам 2019 года. Если бы не снижение спроса в серверном сегменте и дефицит производственных мощностей, Intel могла бы выступить в прошлом году лучше.

Внутри рынка памяти можно выделить две тенденции. Цены на микросхемы оперативной памяти упали сильнее, глобальная выручка снизилась на 37,5%, тогда как в сегменте твердотельной памяти снижение выручки в прошлом году не превысило 23,1%. В 2020 году рынок твердотельной памяти должен демонстрировать признаки восстановления, хотя инвесторы продолжают нервничать при упоминании о пожарах и аварийных отключениях электроэнергии на предприятиях некоторых компаний, занятых производством микросхем памяти.