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AMD поясняет, чем деловым пользователям будут интересны ноутбуки на базе 7-нм процессоров

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Интервью представителя AMD Джейсона Банты (Jason Banta) ресурсу CRN позволяет понять, что экспансией 7-нм гибридных процессоров Renoir в потребительском сегменте дело не ограничится, и очень скоро аналогичные процессоры семейства Ryzen PRO доберутся до ноутбуков, ориентированных на деловых пользователей. В этом сегменте AMD собирается заманивать клиентов не только наличием восьми ядер и шестнадцати потоков в «компактном флаконе», но и высокой степенью защищённости, а также продолжительным временем работы от батареи.

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Источник изображения: AMD

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Как поясняет Джейсон Банта, переход на 7-нм технологию позволил мобильным процессорам не только предложить больше исполнительных блоков в компактном формфакторе. Справедливости ради, стоит напомнить, что количество исполнительных блоков графической подсистемы Renoir даже уменьшилось до восьми штук, но AMD утверждает, что возросшая на 59% удельная производительность позволяет компенсировать эту жертву. Так вот, к дополнительным преимуществам 7-нм технологии AMD относит высокую энергетическую эффективность и компактные размеры ноутбуков на базе новых процессоров Renoir. Их проще будет носить с собой на протяжении рабочего дня, а заряд батареи не будет исчерпан в самый ответственный момент.

Говоря об инициативе конкурента с рабочим названием Project Athena, представитель AMD поясняет, что эта компания тоже проводит тщательное тестирование всех компонентов для ноутбуков, и рекомендует производителям те из них, которые не только обладают оптимальным сочетанием потребительских качеств, но и без проблем работают с компонентами AMD. Другими словами, компания тоже не бросает производителей ноутбуков на произвол судьбы, всемерно их поддерживая при разработке новых систем. Другое дело, что в сфере маркетинговых коммуникаций AMD предпочитает говорить о быстродействии своих процессоров, а не о целостности платформы, как это сейчас делает Intel.

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