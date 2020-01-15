Сотрудники сайта PCWorld на CES 2020 взяли короткое интервью у представителя AMD Дэвида Макафи (David McAfee), речь в котором шла о позиционировании процессора Ryzen Threadripper 3990X с 64 ядрами, который поступит в продажу 7 февраля по рекомендованной цене $3990. Несмотря на наличие достаточного прогресса в оптимизации программного обеспечения под использование более чем 32 потоков, представитель AMD не советует тратиться на приобретение Ryzen Threadripper 3990X тем, кого интересуют исключительно игры.

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Профессионалам в сфере обработки графики и видео, которые любят поиграть в свободное время, такой процессор определённо понравится. Ну, а «чистокровным геймерам» рекомендуется ограничиться процессорами Ryzen 9 3900X с 12 ядрами или Ryzen 9 3950X с 16 ядрами. Для установки 64-ядерного Ryzen Threadripper 3990X в материнскую плату с разъёмом Socket sTRX4 потребуется обновить BIOS, а уровень TDP у него такой же, как и у младших моделей нового семейства – 280 Вт, поэтому систему охлаждения лучше использовать жидкостную.