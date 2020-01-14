Экспансия трассировки лучей в игровом сегменте будет двигать выручку NVIDIA вверх
Редкий аналитик на заре нового десятилетия обойдёт вниманием перспективы компании NVIDIA, и специалисты Needham от этого соблазна тоже не смогли удержаться. Самое интересное, что прогнозов по динамике курса акций компании они не делают, и вообще считают их слегка переоценёнными. Впрочем, это не мешает им предполагать, что в ближайшее время акции NVIDIA немного подорожают, поскольку в феврале компания должна опубликовать отчёт за фискальный квартал, который завершится в январе.
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рекламаС наступлением 2021 календарного года выручка NVIDIA в серверном сегменте должна вернуться к росту, поскольку на протяжении трёх предыдущих фискальных кварталов она продолжала сокращаться в годовом сравнении. В игровом сегменте росту выручки NVIDIA, по мнению авторов прогноза, будет способствовать продолжающаяся экспансия технологии трассировки лучей. Никаких рассуждений на тему возможности выхода новых графических решений NVIDIA эксперты Needham в этом контексте не делают.
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