Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Экспансия трассировки лучей в игровом сегменте будет двигать выручку NVIDIA вверх

+
<b>Неукротимый слив i9 9900K</b> - по цене 9900 не-K
МЕГАслив МЕГАразогнанной RTX 2080 Super Zotac AMP!
Слив RTX 2080 начался - смотри цену сидя
32 ядерный Threadripper 3970X - 152 480р

Редкий аналитик на заре нового десятилетия обойдёт вниманием перспективы компании NVIDIA, и специалисты Needham от этого соблазна тоже не смогли удержаться. Самое интересное, что прогнозов по динамике курса акций компании они не делают, и вообще считают их слегка переоценёнными. Впрочем, это не мешает им предполагать, что в ближайшее время акции NVIDIA немного подорожают, поскольку в феврале компания должна опубликовать отчёт за фискальный квартал, который завершится в январе.

реклама

Источник изображения: Twitter, NVIDIA Studio

реклама

С наступлением 2021 календарного года выручка NVIDIA в серверном сегменте должна вернуться к росту, поскольку на протяжении трёх предыдущих фискальных кварталов она продолжала сокращаться в годовом сравнении. В игровом сегменте росту выручки NVIDIA, по мнению авторов прогноза, будет способствовать продолжающаяся экспансия технологии трассировки лучей. Никаких рассуждений на тему возможности выхода новых графических решений NVIDIA эксперты Needham в этом контексте не делают.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

nvidia аналитика финансы rtx трассировка лучей
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Экспансия трассировки лучей в игровом сегменте будет двигать выручку NVIDIA вверх
+
Intel Lakefield и Elkhart Lake тоже засветились в таможенной базе данных
+
Образцы чипсета Intel Z490 показались на российской границе
+
AMD WRX80, TRX80 и Intel LGA 1159 оказались мифами
+
Кристалл процессоров Intel Tiger Lake имеет площадь около 146 кв.мм
3
ASUS предлагает использовать Dual GeForce RTX 2070 Mini в новых Intel NUC 9 Extreme/Pro
5

Интересные материалы

Intel против AMD: сравниваем производительность Core i9-9900K и Ryzen 7 3700X на частоте 4 ГГц
11 января 2020 417
Бюджетный ПК стоимостью 10-12 тысяч рублей: суровая реальность или неплохая «печатная машинка»?
4 января 2020 132
Деньги вперед: главные игры января 2020 года
7 января 2020 40
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Battlefield V: январь 2020
3 января 2020 23
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG X570 Unify
9 января 2020 49
Игровая индустрия: итоги 2019 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2020
10 января 2020 27

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Из спичек и желудей: тестирование процессоров прошлых лет на плате Socket AM2 в современных играх
70
Intel DG1 - предполагаемая производительность и энергопотребление дискретной видеокарты процессорного гиганта
24
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Hitman 2: январь 2020
12
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Far Cry New Dawn
23
Идеальный компьютерный корпус до 15 тысяч рублей
24
Ryzen 5 3600@Stock vs Core i7 2600K@4600 vs Core i7 3770K@4400
9

Сейчас обсуждают

ZeroCooolX
08:39
Ну т.е. Intel даже тут насрала своим фанатам(
Слухам о сокете Intel LGA 1159 и чипсетах AMD TRX80 и WRX80 положен конец — таких продуктов не существует
Lexagon
08:37
Я считаю, что надо на публикацию новостей создавать электронную очередь. Чтобы всё было по талонам, как в прогрессивных учреждениях.
Слухам о сокете Intel LGA 1159 и чипсетах AMD TRX80 и WRX80 положен конец — таких продуктов не существует
monterk
08:27
Какая же хрень
Ryzen 5 3600@Stock vs Core i7 2600K@4600 vs Core i7 3770K@4400
Ацкий Сотона
08:25
Все что нужно знать о тестах в сети (с) . - Одноканал для Райзен в тестах , по самой честной методике тестирования Интел !
Ryzen 5 3600@Stock vs Core i7 2600K@4600 vs Core i7 3770K@4400
Ацкий Сотона
08:23
Да я просто под столом так как моя 580 с 2700 , больше кадров дала - чем тут в тесте 1070+3600.
Ryzen 5 3600@Stock vs Core i7 2600K@4600 vs Core i7 3770K@4400
CECTPA_MAPUHA
08:22
Пассивный радиатор
Intel Core i9-10990XE может получить 22 ядра с частотой до 5 ГГц и TDP в 380 Вт
MriS
08:21
Дождаться официальной инфы от Интел не судьба. Надоели уже темы про LGA 1159 и 1200. Можно подумать доски с этими сокетами в магазинах лежат, а люди не знаю какую купить под будущие камни 😂 АМД голов...
Слухам о сокете Intel LGA 1159 и чипсетах AMD TRX80 и WRX80 положен конец — таких продуктов не существует
1injener
08:21
Купите ещё одну планку на DDR4 и проведите новые тесты
Ryzen 5 3600@Stock vs Core i7 2600K@4600 vs Core i7 3770K@4400
иван плотников
08:21
ахаза3, не подсказывай им)))
Intel Core i9-10990XE может получить 22 ядра с частотой до 5 ГГц и TDP в 380 Вт
Vitaly
08:20
Да ладно вам. Даже в одноканале 3600 на 50% лучше в 1% и 0,1%.
Ryzen 5 3600@Stock vs Core i7 2600K@4600 vs Core i7 3770K@4400
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем