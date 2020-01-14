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Кристалл процессоров Intel Tiger Lake имеет площадь около 146 кв.мм

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Пока ресурс AnandTech готовит материал по результатам близкого знакомства с инженерным образцом 7-нм гибридного процессора AMD Renoir, вниманию читателей предлагается заметка, рождённая по итогам изучения фотографии кремниевой пластины с 10-нм процессорами Intel Tiger Lake. Прежде всего, зная диаметр стандартной кремниевой пластины (300 мм) и количество кристаллов на ней, можно приблизительно вычислить площадь одного кристалла – в данном случае она составляет 146,1 кв.мм.

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Источник изображения: AnandTech

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Это чуть меньше, чем у гибридного процессора Renoir, но AMD удалось втиснуть на кристалл близких размеров в два раза больше вычислительных ядер – восемь против четырёх у Tiger Lake.

Во-вторых, изучение структуры кристалла Tiger Lake позволяет с некоторой долей уверенности утверждать, что графическая подсистема Intel Xe данных процессоров насчитывает 96 исполнительных блоков. Вообще, автор исходной публикации связывает с 10-нм процессорами Tiger Lake надежду на появление настольных процессоров Intel, выпускаемых по 10-нм технологии, но вряд ли это произойдёт ранее следующего года. До сих пор по 10-нм технологии Intel выпускала только мобильные процессоры, но во втором полугодии должны появиться серверные Ice Lake-SP, а в следующем году этот техпроцесс вполне может подарить жизнь неким настольным 10-нм процессорам Intel.

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Теги

intel литографическое производство полупроводники ice lake tiger lake
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