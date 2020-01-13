Планшеты и ноутбуки XIDU со скидкой 41 доллар на AliExpress
Если вы думаете, что с завершением новогодних праздников к концу пришёл период скидок и специальных предложений на AliExpress, то вы ошибаетесь. Китайская компания XIDU устраивает на торговой площадке зимнюю распродажу, в рамках которой можно по скидке приобрести ноутбуки и планшетный компьютеры. При покупке более чем на 300 долларов предусмотрена скидка в размере 25 долларов, а первые десять покупателей в подарок получат сумку для ноутбука стоимостью 35 долларов.
С 21-процентной скидкой на AliExpress предлагается компактный ноутбук-трансформер XIDU PhilBook Pro 11.6. Он оснащён 11,6-дюймовым IPS-экраном формата 2K с разрешением 2560 х 1440 пикселей и поддержкой сенсорного управления. Производителем дисплея является японская компания Sharp.
Лэптоп комплектуется процессором серии Intel Celeron с пиковой частотой 2 ГГц. В пару к нему предусмотрено 6 ГБ оперативной памяти, а вместимость твердотельного накопителя составляет 128 ГБ.
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Корпус устройства изготовлен из алюминиевого сплава. Благодаря тому, что крышка откидывается на 360 градусов, ноутбук можно использовать в режиме планшетного компьютера. Стоимость XIDU PhilBook Pro 11.6 на AliExpress составляет примерно 310 долларов.
Купить мобильный ПК
Вторая доступная по скидке модель называется XIDU PhilPad 13.3. Это планшет бизнес-класса, который подойдёт для работы в офисе. Устройство заключено в металлический корпус и может быть использовано в качестве мобильного ПК благодаря поддержке работы с внешней клавиатурой.
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Планшетный компьютер комплектуется 13,3-дюймовой жидкокристаллической панелью формата FHD с разрешением 1920 х 1080 точек. Производителем заявлена поддержка десяти нажатий. В основу модели положен чип Intel серии Celeron с частотой 2 ГГц, дополненный 6 ГБ оперативной памяти типа DDR3.
Подсистема хранения данных в XIDU PhilPad 13.3 представлена твердотельным накопителем объёмом 128 ГБ и слотом для карты памяти максимальной вместимостью 256 ГБ. Помимо клавиатуры планшет поддерживает работу с цифровым пером.
Вверху лицевой панели установлена 2-мегапиксельная камера для видеосвязи. Работает устройство на базе операционной системы Windows 10. С учётом скидки в размере 32% от полной стоимости купить XIDU PhilPad 13.3 на AliExpress можно по цене в районе 385 долларов.
Заказать планшет XIDU PhilPad 13.3
Стоимость каждого устройства составляет свыше 300 долларов, поэтому покупатели сразу получают скидку в размере 25 долларов. При этом её можно увеличить до 41 доллара, использовав купон «QCTIBHTWWGNZ». Больше купонов вы найдёте по этой ссылке.
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