В так называемом сегменте HEDT у Intel есть процессор с 14 ядрами, а у AMD – с 24 ядрами. Это позволяет владельцам соответствующих моделей вольготнее чувствовать себя в рейтингах HWBot, поскольку конкуренция снижается. Вот и британский энтузиаст RSR взял «серебро» в Cinebench R15 при помощи процессора Ryzen Threadripper 3960X, охлаждаемого водоблоком, и ухищрения типа «чиллера», «фреонки» или жидкого азота ему для этого не понадобились.

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Источник изображения: HWBot, RSR

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Частота процессора при активности всех 24 ядер и 48 потоков приблизилась к 4.5 ГГц. Такой разгон вполне по силам многим владельцам систем жидкостного охлаждения. Предпринятых усилий вполне хватило, чтобы набрать 6736 баллов Cinebench R15 и занять второе место не только в модельном зачёте, но и среди всех процессоров с 24 ядрами.