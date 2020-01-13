AMD Ryzen Threadripper 3960X на частоте 4.5 ГГц взял серебро в Cinebench R15
В так называемом сегменте HEDT у Intel есть процессор с 14 ядрами, а у AMD – с 24 ядрами. Это позволяет владельцам соответствующих моделей вольготнее чувствовать себя в рейтингах HWBot, поскольку конкуренция снижается. Вот и британский энтузиаст RSR взял «серебро» в Cinebench R15 при помощи процессора Ryzen Threadripper 3960X, охлаждаемого водоблоком, и ухищрения типа «чиллера», «фреонки» или жидкого азота ему для этого не понадобились.
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рекламаЧастота процессора при активности всех 24 ядер и 48 потоков приблизилась к 4.5 ГГц. Такой разгон вполне по силам многим владельцам систем жидкостного охлаждения. Предпринятых усилий вполне хватило, чтобы набрать 6736 баллов Cinebench R15 и занять второе место не только в модельном зачёте, но и среди всех процессоров с 24 ядрами.
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