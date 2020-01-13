AMD опубликовала видеоролик о технологии SmartShift
Представленная на CES 2020 технология AMD SmartShift позволяет динамически изменять частоты центрального и графического процессоров данной марки, исходя из характера вычислительной нагрузки. В социальных сетях компания AMD уже начала распространять короткий видеоролик, поясняющий преимущества этой технологии.
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рекламаВ играх, например, основную нагрузку будет на себя брать графический процессор, а в связанных с рендерингом задачах инициатива будет переходить к центральному процессору. Как отмечает AMD, в играх прирост быстродействия от использования SmartShift может достигать 10%, в приложении Cinebench R20 - до 12%.
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В ноутбуках SmartShift, помимо прочего, позволит увеличить время автономной работы, поскольку аппаратные ресурсы будут использоваться более эффективно. Первые ноутбуки с поддержкой технологии появятся на рынке во втором квартале этого года.
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