Рост расходов в серверном сегменте будет сосредоточен на программном обеспечении
Со страниц ресурса The Motley Fool звучат призывы трезво оценивать прогнозы по увеличению расходов корпораций в серверном сегменте на текущий год. Этот фактор многие аналитики спешат использовать в качестве предпосылки для укрепления позиций AMD, но структура расходов корпораций может оставлять не так много средств на обновление собственно аппаратной части серверов.
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рекламаПо крайней мере, специалисты Forrester Research считают, что основные расходы будут относиться к закупкам программного, а не аппаратного обеспечения. Им вторят аналитики Gartner, которые предсказывают увеличение расходов на серверное ПО на 11% в текущем году при росте затрат на обновление аппаратной части не более 2,6%. Кроме того, данный прогноз сделан со ссылкой на относительную стабильность макроэкономической ситуации. Если мировую экономику в этом году поджидают какие-то потрясения, то даже с описываемым скромным приростом расходов придётся проститься.
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