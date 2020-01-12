Выход чипсета AMD X570, который по совместительству оказался заимствованным кристаллом одного из семейств центральных процессоров этой марки, вызвал серьёзную обеспокоенность уровнем энергопотребления этого компонента, которое достигало 15 Вт. Большинство производителей материнских плат предпочло снабдить чипсет AMD X570 радиатором с компактным вентилятором, а любая вращающаяся часть компьютера является потенциальным источником шума. На выручку ценителям тишины пришла словенская компания EK Water Blocks, которая предложила водоблок чипсета AMD X570 для материнских плат серии AORUS X570.

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Источник изображения: EK Water Blocks

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По традиции, основание водоблока выполнено из никелированной меди, крышка – из прозрачного полимера. Крепление к материнской плате осуществляется через четыре отверстия, для монтажа нужен доступ к оборотной стороне платы.

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Источник изображения: Gigabyte Technology

Потенциальные владельцы водоблока EK-Quantum Momentum Chipset Aorus X570 уже могут сделать заказ в фирменном интернет-магазине EK Water Blocks. Отгрузка водоблоков по цене 33,53 евро за штуку без учёта налогов начнётся 22 января текущего года.