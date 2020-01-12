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AMD считает поддержку LPDDR4x процессорами Renoir важным преимуществом

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На уходящей неделе не только завершила свою работу выставка CES 2020, но и вернулась с каникул в офис российская пресс-служба AMD, что позволило ей сделать рассылку официальных презентаций, использованных представителями компании в начале месяца. Материал к докладу Лизы Су (Lisa Su), что интересно, фигурировал в архиве для прессы сразу в двух версиях, и в одной из них преимуществам новых гибридных процессоров Renoir по сравнению с предшественниками уделялось особое внимание.

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Источник изображения: AMD

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Как уже отмечалось на днях, монолитный кристалл позволил AMD уменьшить затраты электроэнергии по сравнению с гипотетической многокристальной компоновкой. Кроме того, процессоры Renoir оказались на 20% экономичнее своих предшественников. У них значительно ниже задержки при переходе из одного энергетического состояния в другое, в два раза выше удельная производительность в пересчёте на ватт потребляемой энергии. Наконец, внедрение поддержки LPDDR4x позволяет дополнительно снизить энергозатраты.

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Источник изображения: AMD

Стоит отметить, что память типа LPDDR4-4266 поддерживается даже старшей моделью серии, Ryzen 7 4800H, для которой установлен TDP не более 45 Вт. Процессоры с уровнем TDP до 15 Вт этим преимуществом воспользуются ещё более охотно.

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