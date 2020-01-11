Производители ноутбуков продолжают страдать от дефицита процессоров Intel
По сообщениям сайта DigiTimes, в четвёртом квартале прошлого года производители ноутбуков смогли выпустить меньше продукции, чем рассчитывали. Винить в этом следует как дефицит процессоров Intel, так и наличие у производителей «старых запасов» тех процессоров, которые от дефицита не страдали. Скупать процессоры на протяжении 2019 года с опережением реальной потребности производителей ноутбуков вынуждала угроза масштабной «торговой войны» между Китаем и США. Пока эти запасы не будут истощены, к закупкам новых процессоров производители предсказуемо не вернутся.
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рекламаТайваньские источники ожидают, что в первом квартале этого года производители ноутбуков сократят объёмы поставок продукции на 10-15% по сравнению с предыдущим кварталом, поскольку дефицит процессоров Intel сохранится. Для некоторых из них спасением станут заказы на производство «умных колонок». Например, Inventec будет выпускать колонки с функцией голосового ассистента для Google, а Wistron тоже получит схожие заказы.
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