Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Производители ноутбуков продолжают страдать от дефицита процессоров Intel

+
Начался слив RTX 2070 Super
МЕГАслив МЕГАразогнанной RTX 2080 Super Zotac AMP!
Слив RTX 2080 начался - смотри цену сидя
32 ядерный Threadripper 3970X - 152 480р

По сообщениям сайта DigiTimes, в четвёртом квартале прошлого года производители ноутбуков смогли выпустить меньше продукции, чем рассчитывали. Винить в этом следует как дефицит процессоров Intel, так и наличие у производителей «старых запасов» тех процессоров, которые от дефицита не страдали. Скупать процессоры на протяжении 2019 года с опережением реальной потребности производителей ноутбуков вынуждала угроза масштабной «торговой войны» между Китаем и США. Пока эти запасы не будут истощены, к закупкам новых процессоров производители предсказуемо не вернутся.

реклама

Источник изображения: Intel

реклама

Тайваньские источники ожидают, что в первом квартале этого года производители ноутбуков сократят объёмы поставок продукции на 10-15% по сравнению с предыдущим кварталом, поскольку дефицит процессоров Intel сохранится. Для некоторых из них спасением станут заказы на производство «умных колонок». Например, Inventec будет выпускать колонки с функцией голосового ассистента для Google, а Wistron тоже получит схожие заказы.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

intel аналитика oem
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Производители ноутбуков продолжают страдать от дефицита процессоров Intel
+
Переговоры Xerox и HP Inc всё ещё тормозятся ценой вопроса
+
Разработчики графики Intel проведут очередной сеанс прямой связи с посетителями Reddit
3
AMD охлаждала посетителей CES 2020 льдом с фирменной символикой
12
СЖО марки MSI уже готовы к выходу процессоров Intel в исполнении LGA 1200
4
Задержка анонса серверных версий Ice Lake поможет AMD увеличить долю рынка
2

Интересные материалы

Бюджетный ПК стоимостью 10-12 тысяч рублей: суровая реальность или неплохая «печатная машинка»?
4 января 2020 128
Деньги вперед: главные игры января 2020 года
7 января 2020 38
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Battlefield V: январь 2020
3 января 2020 22
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Shadow of the Tomb Raider: январь 2020
6 января 2020 36
Core i3-9100F VS Pentium G5600F VS Ryzen 5 1600 VS Ryzen 5 1500X в связке с GeForce RTX 2060: тесты в 1080p и 1440p
1 января 2020 29
Обзор игрового кресла AeroCool Baron AC250 Steel Blue
3 января 2020 47

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Лучшие бюджетные SSD начала 2020 года объёмом от 500 ГБ
145
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG X570 Unify
42
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в Need for Speed Heat
12
Игровая индустрия: итоги 2019 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2020
23
Измеряем энергопотребление видеокарт AMD — PowerColor Radeon™ RX 480 8GB GDDR5
31
Thermaltake - блуждание в тумане на кладбище инноваций
9
Боремся с зависимостью от интернета - цифровая детоксикация
16

Сейчас обсуждают

Саша Дербушев
07:19
У меня она в стиме есть и в магазине показывает что есть
Grand Theft Auto IV исчезла из продажи в Steam
Alex23
07:15
Лучшая часть гта пропала(
Grand Theft Auto IV исчезла из продажи в Steam
DOpFzit
07:08
а метро }{o}{лы ? как раз многое политизировано сейчас в играх. надругательство над второй мировой воиной и русскими. не говоря про фирмы которые выпускают поределенную игру у них полный срач идет на...
Игровая индустрия: итоги 2019 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2020
1 1
06:59
Дырок ?
Пользователям Windows 7 предложили перейти на новую перспективную операционную систему
Полыхающий интелбой
06:51
Лучше бы тебя батя об простынь вытер, конченый.
6-ядерный 12-поточный Intel Core i5-10400F оказался позади AMD Ryzen 5 3600 в бенчмарке 3DMark 11
Jack NotFound
06:42
Короче, хотите добавить реалистичности в графике, выключайте RTX, хотите создать эффект игры в комнате кривых зеркал - включайте. Зеркальные солнечные батареи, это, конечно, трешак.
Авторы космического шутера Boundary показали, как работает трассировка лучей в их игре
Sergei Eremeev
06:32
3600 народный проц... я сам на интеле но считаю R 5 3600 самой разумной покупкой в 20 году ...
6-ядерный 12-поточный Intel Core i5-10400F оказался позади AMD Ryzen 5 3600 в бенчмарке 3DMark 11
VRoman
06:28
А что так дёшево? Перепродать можно.
10-ядерный процессор Intel Core i9-10900K потребляет энергии больше, чем 32-ядерный AMD Threadripper 3970X
tizzy271
06:28
выглядит, как ссанина
Пользователям Windows 7 предложили перейти на новую перспективную операционную систему
separ
06:27
Вот было бы здорово купить подобный функционал, подключаемый к десктопной видеокарте. Предпоследние поколения видеокарт имели максимум 2 DVI, а последние только 1. Мне надо минимум 4 для "старых" мони...
Анонсирован ноутбук на базе Intel Core i9-9900K с семью дисплеями
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем