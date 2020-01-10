Заявив о начале поставок инженерных образцов дискретной графики DG1 разработчикам программного обеспечения, корпорация Intel вчера устранила интригу в отношении привязки этого события к CES 2020, которая вот-вот должна завершить работу. Другое дело, что особенности этого «условного дебюта» оставили больше вопросов, чем ответов, а потому на страницах Reddit в следующий четверг будет проведена сессия вопросов и ответов по поводу графических решений Intel, участие в которой примут специалисты компании.

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Источник изображения: Twitter, Intel Graphics

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Конечно, вряд ли можно рассчитывать на получение прямых ответов на самые очевидные вопросы по поводу графики DG1 и Intel Xe, но можно хотя бы постараться получить дополнительные подробности об уже демонстрируемых образцах. Запасаемся терпением – неделя пролетит незаметно.