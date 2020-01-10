Пока весь мир обсуждает драму с высоким энергопотреблением старшей модели семейства Comet Lake-S, которое не даёт появиться на свет всем остальным процессорам данной серии, компания MSI невозмутимо представляет необслуживаемые системы жидкостного охлаждения центральных процессоров серии MAG Core Liquid. Ассортимент СЖО состоит из двух модификаций, определяющих типоразмер радиатора: 240 или 360 мм, соответственно. Предусмотрена фирменная ARGB-подсветка Mystic Light, синхронизируемая по управлению с видеокартами и материнскими платами марки MSI.

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Источник изображения: MSI

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Достаточно неожиданно среди поддерживаемых типов процессорных разъёмов упоминается LGA 1200 – оснащаемые им материнские платы смогут приютить процессоры Intel Comet Lake-S. Поскольку MSI сама производит материнские платы, она обратила внимание на компоновку необслуживаемых СЖО, перенеся помпу подальше от процессорного водоблока. Многие подобные системы охлаждения интегрируют водоблок и помпу в одном корпусе, в результате чего возникающие при эксплуатации вибрации вредно воздействуют на печатную плату в окрестностях процессорного разъёма и сам процессор.