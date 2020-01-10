В отличие от «коллег по цеху», которые использовали для формирования благоприятного прогноза по развитию бизнеса AMD свои впечатления от презентации на CES 2020, специалисты Mizuho Securities заручились полученной из отраслевых источников информацией. Аналитики считают, что Intel задержит анонс своих 10-нм серверных процессоров Ice Lake, и это позволит AMD по итогам года увеличить свою долю в серверном сегменте до 9,1% с нынешних 4,8%. Сама AMD, напомним, планирует преодолеть планку в 10% к середине года.

реклама

Источник изображения: Twitter, Lisa Su

реклама

Второе полугодие будет для AMD благоприятным периодом и по другой причине: на рынок выйдут игровые консоли Microsoft и Sony нового поколения. Курс акций AMD, по мнению авторов прогноза, может вырасти до $55. Серверный рынок в этом году может восстанавливаться быстрее, чем ожидают многие аналитики. Стабилизация отношений КНР и США внушает оптимизм на восстановление активной торговли, а в случае с AMD фактор агрессивного снижения цен на процессоры Intel себя почти исчерпал, если говорить о серверном сегменте.