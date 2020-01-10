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AMD пояснила, почему гибридные процессоры Renoir получили монолитный кристалл

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Представители ресурса PCWorld на CES 2020 смогли пообщаться с Дэвидом Макафи (David McAfee), который руководит продвижением на рынок процессоров Ryzen. Темой беседы стали новые 7-нм мобильные процессоры Ryzen семейства Renoir, и представитель AMD постоянно говорил о преимуществе в виде наличия восьми ядер у Renoir, поскольку конкурирующие процессоры Intel Ice Lake имеют всего четыре ядра. Безусловно, Intel готова выпустить восьмиядерные Comet Lake-H уже в этом квартале, но они получат TDP до 45 Вт, а семейство AMD Renoir в этом смысле более универсально, поскольку предлагает модели процессоров с TDP от 15 до 45 Вт включительно.

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Источник изображения: Twitter, Robert Hallock

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В целом, по словам Дэвида, наличие восьми вычислительных ядер позволит создавать более «отзывчивые» с точки зрения времени отклика ноутбуки. В отличие от настольных и серверных 7-нм процессоров, гибридные процессоры Renoir получили монолитный кристалл. В AMD объясняют такой выбор компоновки необходимостью оптимизировать энергопотребление – чиплеты, как ни крути, требуют дополнительных энергозатрат в эксплуатации.

Интересно, что представитель маркетинговой службы AMD Роберт Хэллок (Robert Hallock) на своей странице в Twitter объясняет, почему процессоры Renoir ограничились графикой поколения Vega, а не более прогрессивной Navi. По его словам, специалисты компании просто не могли в момент начала разработки Renoir использовать графику Navi. Как на днях пояснила глава AMD Лиза Су (Lisa Su), в будущем гибридные процессоры с графикой Navi обязательно появятся. Роберт Хэллок добавил, что каждый исполнительный блок графики Vega в процессорах Renoir на 59% быстрее, чем в процессорах Ryzen второго поколения. Напомним, что всего графическая подсистема Renoir может предложить не более восьми исполнительных блоков. По всей видимости, это ограничение продиктовано как приоритетами в пользу наличия восьми вычислительных ядер, так и соображениями экономии «транзисторного бюджета». Кеш-память третьего уровня у Renoir, например, имеет объём не более 8 Мбайт.

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