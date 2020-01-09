Присутствие финансового директора компании Колетт Кресс (Colette Kress) на технологической конференции J.P. Morgan позволило ведущему мероприятия вернуться к вопросу о сроках завершения сделки по покупке Mellanox Technologies – израильской компании, разрабатывающей скоростные интерфейсы для применения в серверном сегменте.

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Источник изображения: Mellanox Technologies

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Колетт Кресс подтвердила, что европейские компетентные органы одобрили эту сделку без каких-либо обременений для NVIDIA, и теперь осталось дождаться одобрения со стороны Китая. Формулировка, которую использовала финансовый директор NVIDIA, смутила ведущего – закрытие сделки, по её словам, ожидается «в первой части» текущего года. Насколько велика эта часть, Колетт Кресс уточнять не стала, на попытки ведущего уточнить, идёт ли речь о первом полугодии, она невозмутимо ответила повторным упоминанием о «первой части года», но уже с некоторой неуверенностью.