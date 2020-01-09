Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

NVIDIA рассчитывает на завершение сделки с Mellanox в этом полугодии

+
<b>Слив RTX 2080 начался</b> - смотри цену сидя
Обвал цен RTX 2070 - уровень цен, который ждали в 2020
Вторая RTX 2070 за копейки

Присутствие финансового директора компании Колетт Кресс (Colette Kress) на технологической конференции J.P. Morgan позволило ведущему мероприятия вернуться к вопросу о сроках завершения сделки по покупке Mellanox Technologies – израильской компании, разрабатывающей скоростные интерфейсы для применения в серверном сегменте.

реклама

Источник изображения: Mellanox Technologies

реклама

Колетт Кресс подтвердила, что европейские компетентные органы одобрили эту сделку без каких-либо обременений для NVIDIA, и теперь осталось дождаться одобрения со стороны Китая. Формулировка, которую использовала финансовый директор NVIDIA, смутила ведущего – закрытие сделки, по её словам, ожидается «в первой части» текущего года. Насколько велика эта часть, Колетт Кресс уточнять не стала, на попытки ведущего уточнить, идёт ли речь о первом полугодии, она невозмутимо ответила повторным упоминанием о «первой части года», но уже с некоторой неуверенностью.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

nvidia финансы mellanox
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

NVIDIA рассчитывает на завершение сделки с Mellanox в этом полугодии
+
NVIDIA: рынок игровых ноутбуков растёт быстрее настольного
+
Сенсорный интерфейс нового поколения позволит ощущать текстуру поверхности на дисплее
3
Point of View стала банкротом во второй раз
+
Intel, AMD и NVIDIA разродятся новинками к третьему кварталу
10
Thunderbolt 4: новый интерфейс, который не быстрее старого
3

Интересные материалы

Бюджетный ПК стоимостью 10-12 тысяч рублей: суровая реальность или неплохая «печатная машинка»?
4 января 2020 117
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Battlefield V: январь 2020
3 января 2020 22
Деньги вперед: главные игры января 2020 года
7 января 2020 32
Обзор игрового кресла AeroCool Baron AC250 Steel Blue
3 января 2020 41
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Shadow of the Tomb Raider: январь 2020
6 января 2020 30
Core i3-9100F VS Pentium G5600F VS Ryzen 5 1600 VS Ryzen 5 1500X в связке с GeForce RTX 2060: тесты в 1080p и 1440p
1 января 2020 28

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Более десяти лет с Total Commander 7.5 на ПК
54
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в Far Cry New Dawn
13
Мои претензии к Windows 10 November 2019 Update (версия 1909)
20
Топ 10 самых крутых продуктов CES 2020
4
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG X570 Unify
+

Сейчас обсуждают

FunnyGranny
09:48
Тем более кастомов на снапе просто завались на любой вкус
Все смартфоны Xiaomi 2019 года получат Android 10
cide
09:43
задумка мош и ничо но сама статейка - от доярки - доярке. первый скрин - как афтар с парада вернулся када не копипаста дык дауниной несет за версту
Более десяти лет с Total Commander 7.5 на ПК
Роман
09:34
"Или решается заменой аккумулятора" :DD
Все смартфоны Xiaomi 2019 года получат Android 10
Мсье Кошмяк
09:32
унитазы с рейтрейсингом скоро будут
Трассировка лучей может появиться в смартфонах
Илья Бойко
09:31
Эта 1060 3 года назад была предтопом и стоила 600 баксов
Видеокарта Radeon RX 5600 XT не оставит шансов производительным видеокартам NVIDIA до 300 долларов – сообщают эксперты tomshardware
Дмитрий Копаев
09:31
У меня претензий к 10ке нету. Пользуюсь с самого старта и проблем не возникало. Система несколько раз переезжала на новые винты, терпела смену платформы с красных на синих, потом обратно на красных. Р...
Мои претензии к Windows 10 November 2019 Update (версия 1909)
demoxzy
09:29
>Пуск С Classic Shell все просто работает, ничего не зависает. >Будильник Разве пользоваться приложением для смартфона не проще? Или компьютер у тебя 24/7 не выключается? >Мерцания Не замечал ни разу,...
Мои претензии к Windows 10 November 2019 Update (версия 1909)
Илья Бойко
09:25
И где она новая продается за 23 тысячи?
Видеокарта Radeon RX 5600 XT не оставит шансов производительным видеокартам NVIDIA до 300 долларов – сообщают эксперты tomshardware
Мсье Кошмяк
09:24
это хорошо если пули
Сенсорный интерфейс нового поколения позволит ощущать текстуру поверхности на дисплее
Алексей Румянцев
09:23
так оно и есть, в новости про онлайн ни слова
Аудитория Sea of Thieves достигла 10 миллионов игроков
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем