Тайваньский ресурс DigiTimes не желает оставаться в стороне от новогоднего ажиотажа, и по сформировавшейся в прошлом году традиции в платном разделе сайта публикует новость о надеждах участников рынка компьютерных комплектующих, связанных с третьим кварталом этого года. По мнению первоисточника, к третьему кварталу Intel, AMD и NVIDIA представят основные новинки, и это позволит поднять спрос на ПК в третьем квартале.

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Источник изображения: Twitter, Intel

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Больше всего известно о новинках AMD. По крайней мере, глава компании не скрывает, что в текущем году появятся процессоры с архитектурой Zen 3 и графические процессоры с поддержкой трассировки лучей на аппаратном уровне. Intel наверняка к третьему кварталу выведет на рынок настольные процессоры Comet Lake-S в исполнении LGA 1200. Не исключён и анонс дискретных графических решений Intel, но это случится ближе к концу текущего года. Меньше всего известно про планы NVIDIA, но вряд ли она переживёт этот год без анонса новых графических решений.