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Процессоры AMD с архитектурой Zen 3 появятся в этом году

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Интервью главы AMD группе журналистов, в которую вошёл и представитель сайта AnandTech, просто не могло обойти стороной сроки появления процессоров с архитектурой Zen 3. Даже особо тёплые отношения Йена Катресса (Ian Cutress) и Лизы Су (Lisa Su) не позволили ей пренебречь интересами бизнеса, и глава AMD просто подтвердила, что разработка процессоров с архитектурой Zen 3 завершена, и мы сможем их увидеть в 2020 году. Естественно, и услышать о них в течение 2020 года мы сможем неоднократно, как дала понять Лиза Су.

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Источник изображения: AMD

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Говоря о конкурентных угрозах, генеральный директор AMD заявила, что компания при формировании своих планов на пятилетку исходит из весьма агрессивного поведения Intel. По сути, в AMD предпочитают ожидать, что Intel превзойдёт собственные публично озвученные прогнозы. С другой стороны, AMD тоже обещает держать планку, поэтому об упаднических настроениях говорить не приходится. Intel, по словам Лизы Су, будет активно конкурировать с AMD как в сфере литографии, так и в микроархитектуре или компоновочных решениях.

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Nikolay Yeryomenko
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Kolmohorov
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Процессоры AMD с архитектурой Zen 3 появятся в этом году
Kolmohorov
10:20
Надо скрины как-то больше делать (обрезать, например). Потому что смотришь, а шрифт мелковат - надо увеличивать. (Ну по крайней мере на моем 27 дюймов, 1440р)
Процессоры AMD с архитектурой Zen 3 появятся в этом году
Kolmohorov
10:17
>>>Нет одним продувом ты 20 гр не сбросишь. Сброшу и уже это делал. >>>Лепи вентиль на радиатор турок. Крепи морозильник на изоленту, цыган. >>>Решает когда тест проходится или нет. Что? Ты о чё...
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Kolmohorov
10:15
Хорошо, так и сделаю. Тебе тоже не хворать.
Платы на базе чипсета AMD B550 появятся только к июню
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