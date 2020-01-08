Процессор новой Xbox оказался крупнее предшественника
На пресс-конференции после своего выступления на CES 2020 Лиза Су (Lisa Su) уже не скрывала, что игровые консоли Microsoft и Sony будут использовать компоненты AMD с поддержкой трассировки лучей. Тем временем, представители Microsoft опубликовали в Twitter фотографии 7-нм процессоров, лежащих в основе игровой консоли Xbox Series X, которая выйдет на рынок к концу текущего года. Вычислительные ядра с архитектурой Zen 2 в этом процессоре должны сочетаться с графикой RDNA 2.
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рекламаТочных данных о геометрических характеристиках этого «заказного» процессора нет, но обладатели хорошего глазомера сразу установили, что кристалл получился несколько крупнее своего 16-нм предшественника, который использовался в игровых консолях Xbox One X. Прогнозируемый двукратный рост производительности не дался даром, поэтому «транзисторный бюджет» нельзя назвать скромным.
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