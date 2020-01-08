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Другое

Процессор новой Xbox оказался крупнее предшественника

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На пресс-конференции после своего выступления на CES 2020 Лиза Су (Lisa Su) уже не скрывала, что игровые консоли Microsoft и Sony будут использовать компоненты AMD с поддержкой трассировки лучей. Тем временем, представители Microsoft опубликовали в Twitter фотографии 7-нм процессоров, лежащих в основе игровой консоли Xbox Series X, которая выйдет на рынок к концу текущего года. Вычислительные ядра с архитектурой Zen 2 в этом процессоре должны сочетаться с графикой RDNA 2.

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Источник изображения: Twitter, David Prien

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Точных данных о геометрических характеристиках этого «заказного» процессора нет, но обладатели хорошего глазомера сразу установили, что кристалл получился несколько крупнее своего 16-нм предшественника, который использовался в игровых консолях Xbox One X. Прогнозируемый двукратный рост производительности не дался даром, поэтому «транзисторный бюджет» нельзя назвать скромным.

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Теги

amd microsoft apu rdna 2 microsoft xbox one x
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иван басов
06:05
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MriS
05:58
Может и эффективнее, но на математические вычисления уйдет больше времени, а интел всю свою мощность на эти вычисления отдает. На каких частотах 3900х так мало ватт потребляет в прайме ?
Использование GPU и CPU компании AMD повышает производительность на 10%-12%
ASDFG123
05:52
это уже давно началось, считайте с 2011 как оверклокинг заблокировали и сайт деградировать начал примерно тогда же. Сейчас вообще всякому говну с соц сетей доступ открыли.
Первые тесты 10-ядерных процессоров Intel демонстрируют разочаровывающие результаты
den fed
05:43
Это предсказуемо ... по сути это тот же кофейник перемаркированный. те же 14+++++ та же архитектура ... только нарастили до 10 ядер.
Первые тесты 10-ядерных процессоров Intel демонстрируют разочаровывающие результаты
den fed
05:41
это блохи ...
Новые литий-серные батареи позволят смартфонам работать по 5 дней
Duron800
05:35
Судя по ценнику на топы для AM4 даже с наценкой хорошо идут
AMD гордится очередями за своими процессорами
Duron800
05:34
Ну даа, фанаты интел же не такие (сарказм)
AMD гордится очередями за своими процессорами
ssdtm
05:33
10900K в монтажке будет лучше либо равен 3900X , i5 и i7 разнесут в монтажке 3600х и 3800х ( как сейчас это делает 8700к 9900к ) , последние два скинут цену. За счет более быстрых ядер и лучшей работы...
Первые тесты 10-ядерных процессоров Intel демонстрируют разочаровывающие результаты
ssdtm
05:30
5300 1.38v 5200 1.26v 5100 1.22v 5000 1.2v Результаты нормального кофе не мусорного.
Первые тесты 10-ядерных процессоров Intel демонстрируют разочаровывающие результаты
ssdtm
05:27
ещё чё предумаешь ? Вот результаты 10600K
Первые тесты 10-ядерных процессоров Intel демонстрируют разочаровывающие результаты
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