Сорока с лишним минут выступления представителей AMD на открытии CES 2020 было очень мало для утоления информационной жажды аудитории, а потому ресурс AnandTech оперативно опубликовал стенограмму встречи Лизы Су (Lisa Su) с журналистами различных изданий, которая состоялась на этом мероприятии. Редактор этого сайта Йен Катресс (Ian Cutress) с ходу заявил, что разработка представленных на CES 2020 мобильных гибридных процессоров велась не менее трёх лет, и глава AMD не стала оспаривать это утверждение.

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Источник изображения: AMD, YouTube

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Напротив, она добавила, что на тот момент графическая архитектура Vega была хорошо изучена, именно она легла в основу гибридных процессоров Renoir. С самого начала они были задуманы, как продукты, сочетающие вычислительную архитектуру Zen 2 и графическую архитектуру Vega. И всё же, в будущем AMD оснастит свои гибридные процессоры графикой Navi, как пообещала Лиза Су. Адаптация Vega к 7-нм техпроцессу, которая была проведена при подготовке к анонсу процессоров Renoir, поможет перейти на графику Navi наиболее эффективно. Предвосхищать анонс настольных гибридных процессоров с архитектурой вычислительных ядер Zen 2 глава AMD не стала.