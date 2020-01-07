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За пару лет AMD планирует вывести на рынок более двадцати 7-нм продуктов

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К моменту пробуждения основной части аудитории нашего сайта запись презентации AMD на CES 2020 уже появилась в открытом доступе, что уравнивает возможности «свидетелей прямой трансляции» и «ценителей четвёртого послевкусия». Следует отметить, что Лиза Су (Lisa Su) не смогла удержаться от упоминания о прогрессе AMD в разработке 7-нм продуктов. Если учитывать новинки прошлого года, то за пару лет количество находящихся в разработке или выпускаемых 7-нм продуктов перевалит за два десятка наименований.

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Источник изображения: AMD, YouTube

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Это было своего рода «предисловие» к демонстрации образца 7-нм гибридного процессора Ryzen 4000 (Renoir).

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Источник изображения: AMD, YouTube

По словам главы компании, эти процессоры в два раза улучшили соотношение производительности и энергопотребления по сравнению с 12-нм предшественниками, и 7-нм техпроцесс обеспечивал до 70% этого прогресса. За весь 2020 год на базе этих процессоров будет выпущено более сотни моделей ноутбуков, первые из них появятся уже в текущем квартале.

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