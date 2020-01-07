В отношении презентации AMD на CES 2020 было возложено такое количество надежд, что про аналогичное мероприятие Intel все как-то благополучно забыли, из-за чего компании пришлось делать «предварительный показ» с упоминанием процессоров Comet Lake-H и других продуктов, которые появятся на рынке в этом году. Некоторую часть прямой трансляции на открытии CES 2020 компания Intel посвятила процессорам Tiger Lake, которые украсят ассортимент 10-нм мобильных решений марки до конца текущего года.

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Источник изображения: Intel

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Насколько компактной может быть материнская плата ноутбука на базе процессора Tiger Lake, можно судить по нижней иллюстрации:

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Источник изображения: Intel

Особенно подчёркивалось, что процессоры Intel Tiger Lake получат встроенную графику серии Xe с уровнем быстродействия, как у дискретной. К слову, тот самый дискретный вариант DG1 тоже упоминался во время трансляции, но без особой конкретики. Процессоры Tiger Lake обещают поднять общее быстродействие на двузначное количество процентов относительно предшественников, существенно увеличить быстродействие графики, предложить поддержку специальных команд для работы с искусственным интеллектом, а встроенный контроллер Thunderbolt 4 обеспечит поддержку скоростных интерфейсов.