AMD Ryzen Threadripper 3990X поступит в продажу в начале февраля по символичной цене
Сегодня ночью AMD назвала дату рыночного дебюта и стоимость процессора Ryzen Threadripper 3990X, который до сих пор поражает воображение обывателей своими техническими характеристиками. Действительно, формально относящийся к настольному сегменту, этот процессор предлагает 64 ядра и 128 потоков, 256 Мбайт кеша третьего уровня, при этом уровень TDP достигает 280 Вт, как и у сородичей в исполнении Socket sTRX4.
реклама
рекламаИзменений в части оперативной памяти не произошло – процессор ориентирован на работу с четырёхканальной DDR4-3200. Частоты изменяются в пределах от 2.9 ГГц до 4.3 ГГц. В продажу новинка поступит седьмого февраля по рекомендованной цене $3990. Такой оголтелый символизм в вопросах ценообразования AMD оправдывает тем, что в V-Ray этот процессор почти в полтора раза быстрее системы на базе двух 28-ядерных процессоров Intel Xeon Platinum 8280, которые в совокупности стоят $20 000.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила