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AMD Ryzen Threadripper 3990X поступит в продажу в начале февраля по символичной цене

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Сегодня ночью AMD назвала дату рыночного дебюта и стоимость процессора Ryzen Threadripper 3990X, который до сих пор поражает воображение обывателей своими техническими характеристиками. Действительно, формально относящийся к настольному сегменту, этот процессор предлагает 64 ядра и 128 потоков, 256 Мбайт кеша третьего уровня, при этом уровень TDP достигает 280 Вт, как и у сородичей в исполнении Socket sTRX4.

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Источник изображения: AMD

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Изменений в части оперативной памяти не произошло – процессор ориентирован на работу с четырёхканальной DDR4-3200. Частоты изменяются в пределах от 2.9 ГГц до 4.3 ГГц. В продажу новинка поступит седьмого февраля по рекомендованной цене $3990. Такой оголтелый символизм в вопросах ценообразования AMD оправдывает тем, что в V-Ray этот процессор почти в полтора раза быстрее системы на базе двух 28-ядерных процессоров Intel Xeon Platinum 8280, которые в совокупности стоят $20 000.

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Теги

amd socket strx4 ryzen threadripper 3990x
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Григорий Игнатенко
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Сергей Vorvort
05:16
Смысл в этой видеокарте если есть Веги 56 от Сапфир по той же цене?
Стала известна стоимость и технические характеристики AMD Radeon RX 5600 XT
Дмитрий Фаустов
05:11
прочекай тесты и там 3600 4.2 примерно равен 9600к 5.0(5.2 ты с говно мамкой точно не возьмёшь, да и надо позаботиться о ригне и о памяти =) )
Результаты тестирования AMD Ryzen 5 1600 AF от Gamers Nexus — аналог Ryzen 5 2600 за ощутимо меньшую цену
Joni-sniper
05:10
От сапфира нитро сколько стоить будет интересно, а так карта и карта, на старте цена не в адекват будет завышена.
Стала известна стоимость и технические характеристики AMD Radeon RX 5600 XT
Дмитрий Фаустов
05:10
Братан, дело в том, что 1600 AF это и есть 2600, просто перемаркировка, ибо идёт тот же самый степпинг и прочая хрень, а 1600 дешевле 2600.
Результаты тестирования AMD Ryzen 5 1600 AF от Gamers Nexus — аналог Ryzen 5 2600 за ощутимо меньшую цену
N1ghtwish
04:49
А по делу сказать нечего. Вот смотри, если я не прав, и RX5700\XT на самом деле отличные карты с отличными без проблемными драйверами, то, возьми последние 10 страниц из темы c RTX: https://forums.ove...
Стала известна стоимость и технические характеристики AMD Radeon RX 5600 XT
Diogar Neo
04:42
По цене смотри ! Соперник 1660Ti !
Стала известна стоимость и технические характеристики AMD Radeon RX 5600 XT
КУКУРУЗЕН ДЛЯ ДАУНА
04:41
ЧЕРНОЖОООООПЫЙ КАЗЕЛ! ТВОЮ ДОЧКУ ЭБУТ БЫЛ БЫ ТЫ ЧЕЛОВЕК XYЙ ТЕБЕ, ГДЕ НИБУДЬ
Стала известна стоимость и технические характеристики AMD Radeon RX 5600 XT
КУКУРУЗЕН ДЛЯ ДАУНА
04:39
ОПЯТЬ ЛЮБИТЕЛИ ПОТАНЦЕВАТЬ БУДУТ ДЕФАТЬ ЛЮБОЕ УБОЖЕСТВО ОТ АМУДЭ ДАЖЕ ЕСЛИ ОНИ САМИ ПОНИМАЮТ ЧТО ЭТО ПРОВАЛ И КУСОК Гу0ВHА С0СИ XYЙ Если у тебя красная пена на губах и ты поставил диз
Стала известна стоимость и технические характеристики AMD Radeon RX 5600 XT
КУКУРУЗЕН ДЛЯ ДАУНА
04:38
для любителей потанцевать
Стала известна стоимость и технические характеристики AMD Radeon RX 5600 XT
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