Сегодня ночью AMD назвала дату рыночного дебюта и стоимость процессора Ryzen Threadripper 3990X, который до сих пор поражает воображение обывателей своими техническими характеристиками. Действительно, формально относящийся к настольному сегменту, этот процессор предлагает 64 ядра и 128 потоков, 256 Мбайт кеша третьего уровня, при этом уровень TDP достигает 280 Вт, как и у сородичей в исполнении Socket sTRX4.

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Источник изображения: AMD

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Изменений в части оперативной памяти не произошло – процессор ориентирован на работу с четырёхканальной DDR4-3200. Частоты изменяются в пределах от 2.9 ГГц до 4.3 ГГц. В продажу новинка поступит седьмого февраля по рекомендованной цене $3990. Такой оголтелый символизм в вопросах ценообразования AMD оправдывает тем, что в V-Ray этот процессор почти в полтора раза быстрее системы на базе двух 28-ядерных процессоров Intel Xeon Platinum 8280, которые в совокупности стоят $20 000.