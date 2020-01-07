Первую фазу анонса видеокарт серии Radeon RX 5600 уже можно считать свершившимся событием, но для полноты картины нужно поведать о характеристиках и назначении других видеокарт, представленных AMD сегодня ночью. Итак, начнём с главной интриги предыдущих недель: видеокартам серии Radeon RX 5600 компания приписывает наличие 10,3 млрд транзисторов. Это ровно столько же, как и в случае с Radeon RX 5700 XT или Radeon RX 5700. Другими словами, Radeon RX 5600 XT, Radeon RX 5600 и мобильный Radeon RX 5600M используют всё тот же графический процессор Navi 10.

реклама

Источник изображения: AMD

реклама

Настольной Radeon RX 5600 полагаются 2048 потоковых процессоров и 128 блоков выборки текстур. Обе видеокарты используют 6 Гбайт памяти типа GDDR6 с 192-разрядной шиной. Значение TBP (в средней букве нет опечатки) достигает 150 Вт. Для работы с видеокартами рекомендуется блок питания мощностью 550 Вт.

реклама

Источник изображения: AMD

Как и мобильные Radeon RX 5700M и Radeon RX 5600M, настольный Radeon RX 5600 без суффикса «XT» предназначен для OEM-сегмента, в продажу в составе готовых компьютеров он поступит до конца первого квартала.

реклама

Источник изображения: AMD

реклама

Рекомендованная розничная стоимость ($279) названа только для Radeon RX 5600 XT. Видеокарты этой модели в исполнении ASRock, ASUS, Gigabyte, MSI, PowerColor, SAPPHIRE и XFX поступят в продажу 21 января этого года.