Желаемое за действительное: знакомимся с повесткой презентации AMD на CES 2020
Чуть больше суток остаётся до начала прямой трансляции с мероприятия AMD на CES 2020, поэтому у некоторых ценителей талантов главы этой компании уже сдают нервы. В результате появляются довольно интересные «макеты», один из которых опубликован на страницах Reddit. Изложенный чуждым пресс-службе компании языком перечень вопросов, затрагиваемых в ходе доклада, помимо прочего, содержит опечатку в названии 7-нм гибридных процессоров: «Renoid» вместо «Renoir».
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рекламаДаже если бы представители AMD удосужились составить такой «конспект» презентации, они бы ни за что не стали бы указывать конкретные периоды анонса новых продуктов с точностью до квартала. Просто будем считать, что это своего рода «письмо деду Морозу», которое позволяет понять, чего желают потенциальные покупатели продукции AMD в 2020 году.
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