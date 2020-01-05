Чуть больше суток остаётся до начала прямой трансляции с мероприятия AMD на CES 2020, поэтому у некоторых ценителей талантов главы этой компании уже сдают нервы. В результате появляются довольно интересные «макеты», один из которых опубликован на страницах Reddit. Изложенный чуждым пресс-службе компании языком перечень вопросов, затрагиваемых в ходе доклада, помимо прочего, содержит опечатку в названии 7-нм гибридных процессоров: «Renoid» вместо «Renoir».

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Источник изображения: Reddit, Emerique175

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Даже если бы представители AMD удосужились составить такой «конспект» презентации, они бы ни за что не стали бы указывать конкретные периоды анонса новых продуктов с точностью до квартала. Просто будем считать, что это своего рода «письмо деду Морозу», которое позволяет понять, чего желают потенциальные покупатели продукции AMD в 2020 году.