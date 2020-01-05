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TSMC будет выпускать для Intel компоненты автомобильного класса

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Став частью корпорации Intel, израильская компания Mobileye сохранила высокую операционную самостоятельность. Давно известно, что она рассчитывала использовать TSMC для выпуска процессоров EyeQ5 по 7-нм технологии, а к их разработке приложила руку STMicroelectronics. На уходящей неделе издание DigiTimes снова напомнило о сотрудничестве Intel и TSMC, не став конкретизировать модель выпускаемых изделий.

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Источник изображения: Twitter, Mobileye

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В этом году, как отмечает источник, TSMC займётся выпуском для Intel компонентов автомобильного класса, применяемых в системах автономного управления транспортными средствами. Тут же сообщается о готовности TSMC начать серийное производство 5-нм изделий в первом полугодии. Спрос на 7-нм продукцию позволит TSMC увеличить выручку на 15%, как минимум. Упоминая о соответствующей продукции Intel, источники говорят о втором полугодии в качестве периода, в котором TSMC начнёт получать выручку от её поставок.

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Теги

intel литографическое производство tsmc mobileye
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