TSMC будет выпускать для Intel компоненты автомобильного класса
Став частью корпорации Intel, израильская компания Mobileye сохранила высокую операционную самостоятельность. Давно известно, что она рассчитывала использовать TSMC для выпуска процессоров EyeQ5 по 7-нм технологии, а к их разработке приложила руку STMicroelectronics. На уходящей неделе издание DigiTimes снова напомнило о сотрудничестве Intel и TSMC, не став конкретизировать модель выпускаемых изделий.
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рекламаВ этом году, как отмечает источник, TSMC займётся выпуском для Intel компонентов автомобильного класса, применяемых в системах автономного управления транспортными средствами. Тут же сообщается о готовности TSMC начать серийное производство 5-нм изделий в первом полугодии. Спрос на 7-нм продукцию позволит TSMC увеличить выручку на 15%, как минимум. Упоминая о соответствующей продукции Intel, источники говорят о втором полугодии в качестве периода, в котором TSMC начнёт получать выручку от её поставок.
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