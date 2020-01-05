Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Blackview представит новые смартфоны на MWC 2020

+
Неукротимый слив i9 9900K - кардинально дешевле чем раньше
<b>Слив RTX 2080 начался</b> - смотри цену сидя
Обвал цен RTX 2070 - уровень цен, который ждали в 2020
Вторая RTX 2070 за копейки

24 февраля в испанской Барселоне стартует выставка мобильной индустрии Mobile World Congress 2020. В этом году в мероприятии примет участие китайская компания Blackview. Производитель привезёт в Испанию сразу несколько новых смартфонов. Точно известно, что в этот список войдёт новый флагман и модель на базе однокристальной системы MediaTek Dimensity 5G. Более детальной информации об этих устройствах пока что нет.



Зато стало известно, что производитель из Поднебесной также точно покажет в Испании такие смартфоны, как Blackview BV6900, A80 и BV6300 Pro. Первая модель является преемницей Blackview BV6800 Pro, телефона, который был анонсирован в 2018 году. Blackview BV6900 будет заключён в защищённый по всей основным стандартам корпус, но внешне грядущая новинка будет заметно отличаться от своего предшественника.



Blackview BV6300 Pro тоже обзаведётся защищённым корпусом, но фишкой устройства станет небольшая толщина. Ожидается, что ещё одной отличительной чертой смартфона будет небольшой вес. Также девайс будет удобно лежать в кармане, чем могут похвастаться не так много защищённых телефонов на рынке.

Наконец, Blackview A80 станет представителем бюджетного ценового сегмента. Как и версия Pro, которая была представлена в конце прошлого года, предстоящая новинка обзаведётся четырёхмодульной основной камерой. Точная цена Blackview A80 неизвестна, но, по словам производителя, смартфон сохранит доступный ценник.



Отметим, что на выставку Mobile World Congress 2020 производитель из Китая привезёт несколько относительно старых смартфонов. Одним из них станет уже упомянутая модель Blackview A80 Pro.





Также все посетители мероприятия смогут увидеть такие смартфоны, как Blackview BV9900 и Blackview BV9800 Pro с тепловизионной камерой FLIR Lepton в паре с 48-мегапиксельным универсальным модулем.



В этом году выставка MWC будет проходить с 24 по 27 февраля. Свои новые смартфоны производитель из Поднебесной представит в первый день мероприятия.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

blackview
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Blackview представит новые смартфоны на MWC 2020
+
Intel готовится использовать подложку EMIB в настольном сегменте
10
Преемник NVIDIA Turing увеличит быстродействие в полтора раза
49
AMD Radeon RX 5600 XT будет основан на графическом процессоре Navi 12
2
Во втором полугодии AMD станет крупнейшим клиентом TSMC
16
В этом году процессоры AMD займут четверть настольного сегмента
15

Интересные материалы

Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Red Dead Redemption 2
25 декабря 2019 88
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Battlefield V: январь 2020
3 января 2020 22
Core i3-9100F VS Pentium G5600F VS Ryzen 5 1600 VS Ryzen 5 1500X в связке с GeForce RTX 2060: тесты в 1080p и 1440p
1 января 2020 27
Бюджетный ПК стоимостью 10-12 тысяч рублей: суровая реальность или неплохая «печатная машинка»?
4 января 2020 48
Core i5-9400F VS Ryzen 7 2700 в связке с GeForce RTX 2060: тестирование в 1080p и 1440p
22 декабря 2019 56
Обзор игрового кресла AeroCool Baron AC250 Steel Blue
3 января 2020 35

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Battlefield V: январь 2020
22
Бюджетный ПК стоимостью 10-12 тысяч рублей: суровая реальность или неплохая «печатная машинка»?
48
Обзор игрового кресла AeroCool Baron AC250 Steel Blue
35
Пожелания к функциональности Android 11: смайлы покрасивее, запись экрана, расписание тёмного интерфейса, длинные скриншоты и другие
9
Как сделать Windows 10 удобной операционной системой – 10 настроек, которые нужно изменить
+

Сейчас обсуждают

MriS
04:47
У огрызка акции по в среднем $300 и в обороте в 4 раза больше 😁
Акции AMD достигли своей рекордной стоимости в $48 за штуку
Виктор Шторм
04:39
Да пусть делают. Я конечно уверен на 300% что рукожопая беседка без мододелов снова эпично обделается жиденько, что багов ещё завезут пару вагонов. Но вдруг у них через год-два этот фоллаут станет пох...
Обновление Wastelanders для Fallout 76 выйдет уже «совсем скоро»
Ацкий Сотона
04:38
49.1 была цена , и после анонсов карты "за триста" - упала до 48.6 .
Акции AMD достигли своей рекордной стоимости в $48 за штуку
Andru Smith
04:32
Мультиплеер шикарен. Народ массово переходит с BF5 и Warface на MW.
Мультиплеер Call of Duty: Modern Warfare пополнился классическим режимом с битвой за жетоны
Mad_Max
04:28
А нафига 32 ГБ на игровых картах? Так то карточки с 32 ГБ HBM памяти у AMD уже есть прямо сейчас, но они предназначены для применения там, где это количество реально может пригодиться - например в су...
Видеокарты NVIDIA на 7-нм Ampere будут на 50% быстрее и в 2 раза энергоэффективнее Turing
Ry Zen
04:21
Так пусть надают ему по щам, пока не поздно.
Установлен новый рекорд мира по продолжительности стрима - 572 часа за месяц
Александр Петросян
04:05
Взяли cjg50 samsung в прошлом году полу-новый за 200 долларов и счастлив как слон, изгиб экрана просто нечто, без него никак уже, думал не понравится по началу, 1440р + шарпен от нвидии дают картинку ...
Выбор монитора в 2020 году – какая матрица лучше TN, VA или IPS
MriS
04:01
Вы из пещеры вылезли ? Для плазмы динамический диапазон надо включить «полный». На современных жк то же надо включать. Кто привык к едким цветам амд, еще цифровую интенсивность повышают, по умолчанию...
Цена на видеокарту Radeon RX 5600 XT оказалась слишком завышена и не способна конкурировать с GeForce RTX 2060
Александр Петросян
03:54
Зачем её вообще обновлять, сижу на ltsc 2019 и проблем не знаю, пару обнов по безопастности иногда приходит и всё.. проблем не знаю вообще с ней, летает, выпилил все спектра мелтдаун нескольких версий...
Microsoft не считает массовые ошибки Windows 10 критическими и не собирается решать их в кратчайшие сроки
MriS
03:45
Это цены без ндс и наценки магазинов, поэтому кажутся норм. 300 + ндс + наценка и ценник будет минимум 350, а не трех вентиляторную еще выше. 5700 в среднем $400 стоят, а не 349. ))
Цена на видеокарту Radeon RX 5600 XT оказалась слишком завышена и не способна конкурировать с GeForce RTX 2060
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем