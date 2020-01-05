Blackview представит новые смартфоны на MWC 2020
24 февраля в испанской Барселоне стартует выставка мобильной индустрии Mobile World Congress 2020. В этом году в мероприятии примет участие китайская компания Blackview. Производитель привезёт в Испанию сразу несколько новых смартфонов. Точно известно, что в этот список войдёт новый флагман и модель на базе однокристальной системы MediaTek Dimensity 5G. Более детальной информации об этих устройствах пока что нет.
Зато стало известно, что производитель из Поднебесной также точно покажет в Испании такие смартфоны, как Blackview BV6900, A80 и BV6300 Pro. Первая модель является преемницей Blackview BV6800 Pro, телефона, который был анонсирован в 2018 году. Blackview BV6900 будет заключён в защищённый по всей основным стандартам корпус, но внешне грядущая новинка будет заметно отличаться от своего предшественника.
Blackview BV6300 Pro тоже обзаведётся защищённым корпусом, но фишкой устройства станет небольшая толщина. Ожидается, что ещё одной отличительной чертой смартфона будет небольшой вес. Также девайс будет удобно лежать в кармане, чем могут похвастаться не так много защищённых телефонов на рынке.
Наконец, Blackview A80 станет представителем бюджетного ценового сегмента. Как и версия Pro, которая была представлена в конце прошлого года, предстоящая новинка обзаведётся четырёхмодульной основной камерой. Точная цена Blackview A80 неизвестна, но, по словам производителя, смартфон сохранит доступный ценник.
Отметим, что на выставку Mobile World Congress 2020 производитель из Китая привезёт несколько относительно старых смартфонов. Одним из них станет уже упомянутая модель Blackview A80 Pro.
Также все посетители мероприятия смогут увидеть такие смартфоны, как Blackview BV9900 и Blackview BV9800 Pro с тепловизионной камерой FLIR Lepton в паре с 48-мегапиксельным универсальным модулем.
В этом году выставка MWC будет проходить с 24 по 27 февраля. Свои новые смартфоны производитель из Поднебесной представит в первый день мероприятия.
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